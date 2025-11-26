Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    26 Nov 2025 7:35 AM IST
    Updated On
    26 Nov 2025 7:35 AM IST

    കെ.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​എ ബി​സി​ന​സ്​ കോ​ൺ​ക്ലേ​വ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    കെ.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​എ ബി​സി​ന​സ്​ കോ​ൺ​ക്ലേ​വ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    കെ.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​എ ദു​ബൈ​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ബി​സി​ന​സ്​ കോ​ൺ​ക്ലേ​വി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദു​ബൈ: അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​ത​ല​ത്തി​ൽ ഹോ​ട്ട​ൽ, റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റ്​ വ്യ​വ​സാ​യം ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​രു​ടെ സൗ​ഹൃ​ദ കൂ​ട്ടാ​യ്മ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കേ​ര​ള ഹോ​ട്ട​ൽ ആ​ൻ​ഡ്​ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റ്​ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​എ) ദു​ബൈ​യി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ബി​സി​ന​സ്​ കോ​ൺ​ക്ലേ​വ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ദു​ബൈ അ​ൽ​ന​ഹ്​​ദ​യി​ലെ ലാ​വ​ണ്ട​ർ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന കോ​ൺ​ക്ലേ​വ് ഏ​ഷ്യ​ൻ ഡ്യൂ​ബെ​ൻ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും​ ഉ​മ​ർ അ​ൽ മ​ർ​സൂ​ക്കി ഗ്രൂ​പ് ഓ​ഫ് ക​നി​ക​ളു​ടെ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ മേ​ജ​ർ ഡോ. ​ഉ​മ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സു​ബീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ർ​സൂ​ക്കി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കെ.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​എ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ.​പി. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ പൊ​തു​വാ​ൾ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച കോ​ൺ​ക്ലേ​വി​ൽ ദു​ബൈ ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ വി​ദ​ഗ്ധ​ൻ ബോ​ബി​കൃ​ഷ്ണ, ഫ്ര​ണ്ട്സ് ​ഓ​ഫ് ടെ​ക്സാ​സ്​ ഇ​ന്‍റ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ റെ​ജി കു​ര്യ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശി​ഷ്​​ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു.

    കേ​ര​ള ഹോ​ട്ട​ൽ ആ​ൻ​ഡ്​ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റ്​ അ​സോ​സി​യ​ഷ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി. ​ജ​യ​പാ​ൽ സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു. ഹോ​ട്ട​ൽ വ്യ​വ​സാ​യ​വും വി​ദേ​ശ​മ​ല​യാ​ളി​ക​ളും എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പാ​ര​ഗ​ൺ ഗ്രൂ​പ് ഓ​ഫ്​ ഹോ​ട്ട​ൽ​സ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സു​മേ​ഷ്​ ഗോ​വി​ന്ദ് സം​സാ​രി​ച്ചു. ആ​സ്റ്റ​ർ സി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ഡോ. ​ടി.​എം. സി​റാ​ജ്, കെ.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​എ അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മൊ​യ്തീ​ൻ കു​ട്ടി ഹാ​ജി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ള​ർ​പ്പി​ച്ചു. ദു​ബൈ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ നി​യ​മ​വി​ദ​ഗ്ധ​ൻ അ​ഡ്വ. ജ​മാ​ൽ, കെ.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​എ സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ഉ​വൈ​സ്​ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കെ.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​എ ഗ്ലോ​ബ​ൽ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ പോ​ൾ പി. ​റാ​ഫേ​ൽ കോ​ൺ​ക്ലേ​വി​ൽ ന​ന്ദി പ്ര​കാ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മി​ക​വ്​ തെ​ളി​യി​ച്ച വ്യ​വ​സാ​യി​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    TAGS:Business ConclaveKHRA
