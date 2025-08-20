Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 9:23 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 9:23 AM IST

    ഖാൻ പാറയിലിന് ഗ്രാമകീർത്തി പുരസ്കാരം

    ഖാൻ പാറയിലിന് ഗ്രാമകീർത്തി പുരസ്കാരം
    ഖാ​ൻ പാ​റ​യി​ൽ

    ഷാ​ർ​ജ: യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക ജീ​വ​കാ​ര്യ​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ ഖാ​ൻ പാ​റ​യി​ലി​ന് മ​ല​യാ​ള സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​യു​ടെ പ​ത്താ​മ​ത് ഗ്രാ​മ​കീ​ർ​ത്തി പു​ര​സ്കാ​രം.

    20 വ​ർ​ഷ​മാ​യി യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഷാ​ർ​ജ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് സാ​മൂ​ഹി​ക ജീ​വ​കാ​ര്യ​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഖാ​ൻ പാ​റ​യി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല​യി​ലെ തൊ​ളി​ക്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ്. ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മു​ൻ മാ​നേ​ജി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വും അ​ന​ന്ത​പു​രി പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ഫൗ​ണ്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും നി​ല​വി​ലെ വ​ർ​ക്കി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ണ്.

    യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ എ​മി​റേ​റ്റ്സ് മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍റെ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കൂ​ടി​യാ​ണ്. ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 20ന്​ ​വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നി​ന്​ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം അ​യി​രൂ​ർ എം.​ജി.​എം മോ​ഡ​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന 18ാമ​ത് സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പു​ര​സ്കാ​രം സ​മ്മാ​നി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ മ​ല​യാ​ള സം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ൻ​സാ​ർ വ​ർ​ണ​ന അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:UAE NewsGulf Newsgulf news malayalam
    News Summary - Khan Parayil gets Gram Kirthi Award
