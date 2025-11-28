Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    28 Nov 2025 6:42 AM IST
    28 Nov 2025 6:49 AM IST

    കെ.​ഇ.​എ​ക്സ്.​പി.​എ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    കെ.​ഇ.​എ​ക്സ്.​പി.​എ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    ക​ണ്ണൂ​ർ എ​ക്സ്പാ​ട്രി​യേ​റ്റ്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ

    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ച്ച​ട​ങ്ങി​ൽ നി​ന്ന്

    ദു​ബൈ: ക​ണ്ണൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ക​ണ്ണൂ​ർ എ​ക്സ്പാ​ട്രി​യേ​റ്റ്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​ഇ.​എ​ക്സ്.​പി.​എ) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘കെ.​ഇ.​എ​ക്സ്.​പി.​എ പൊ​ന്നോ​ണം 2025’ ദു​ബൈ ഖി​സൈ​സി​ലെ ദി ​സ്വാ​ഗ​ത്​ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റി​ൽ ന​ട​ന്നു. കെ.​ഇ.​എ​ക്സ്.​പി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഷാ​ജേ​ഷ് കെ.​വി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങ് ഐ.​പി.​എ (ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​മോ​ട്ടേ​ഴ്​​സ്​ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ) ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റി​യാ​സ് കി​ൽ​ട്ട​ൺ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. തു​ട​ര്‍ന്ന് ന​ട​ന്ന പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ അ​നൂ​പ് കീ​ച്ചേ​രി, സ​ത്യ​ൻ എ​ട​ക്കാ​ട്, സ​ലാം പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി, കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മു​ര​ളി വീ​ന​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ പ്ര​ജീ​ഷ്, സം​ഗീ​ത്കൃ​ഷ്ണ​ൻ, സീ​നേ​ഷ് ഗം​ഗാ​ധ​ര​ൻ, രാ​കേ​ഷ് കൃ​ഷ്ണ​ൻ, പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ഭി വേ​ങ്ങ​ര എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ല​സി​ത് കാ​യ​ക്ക​ൽ ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​ഞ്ജ​ന അ​ഭി​ലാ​ഷി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ തി​രു​വാ​തി​ര​യും ര​ജി​ലി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഡി.​ജെ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

