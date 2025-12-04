Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    4 Dec 2025 8:54 AM IST
    4 Dec 2025 8:54 AM IST

    ഗൃ​ഹാ​തു​ര ഓ​ർ​മ​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ച്​‘കേ​ര​ളോ​ത്സ​വം’ സ​മാ​പി​ച്ചു

    ഗൃ​ഹാ​തു​ര ഓ​ർ​മ​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ച്​‘കേ​ര​ളോ​ത്സ​വം’ സ​മാ​പി​ച്ചു
    ദു​ബൈ അ​മി​റ്റി സ്കൂ​ളി​ൽ ‘ഓ​ർ​മ’ ദു​ബൈ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കേ​ര​ളോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ‘ഓ​ർ​മ’ ദു​ബൈ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കേ​ര​ളോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് പ്രൗ​ഢ​മാ​യ​ സ​മാ​പ​നം. ദു​ബൈ അ​മി​റ്റി സ്കൂ​ളി​ൽ ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന മ​ഹോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ 80,000 അ​ധി​കം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    തെ​യ്യ​വും തി​റ​യും ദ​ഫ്മു​ട്ടും ശി​ങ്കാ​രി​മേ​ള​വും പീ​ലി​ക്കാ​വ​ടി​യും പൂ​ക്കാ​വ​ടി​യും ത​ട്ട് കാ​വ​ടി​യും ആ​ന​യും പു​ലി​ക​ളി​യും മ​യി​ലാ​ട്ട​വും മു​ത്തു​ക്കു​ട​യു​മൊ​ക്കെ​യാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ത്സ​വാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ദു​ബൈ​യി​ൽ പു​നഃ​സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​ത്​ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക്​ ന​വ്യാ​നു​ഭ​വ​മാ​യി.

    മെ​ഗാ തി​രു​വാ​തി​ര​യും കു​ട​മാ​റ്റ​വും ഒ​ക്കെ​യു​ള്ള ആ​ഘോ​ഷം വീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ദു​ബൈ അ​മി​റ്റി സ്കൂ​ളി​ലേ​ക്ക്‌ വ​ൻ ജ​നാ​വ​ലി ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട്‌ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നാ​ണ്​ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​ത്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം സി​നി​മാ​താ​രം അ​നു സി​ത്താ​ര ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ആ​ദ്യ​ദി​വ​സം മ​സാ​ല കോ​ഫീ ബാ​ൻ​ഡി​ന്‍റെ സം​ഗീ​ത​നി​ശ​യും ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വി​ധു​പ്ര​താ​പ്, ര​മ്യാ​ന​മ്പീ​ശ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സം​ഗീ​ത​നി​ശ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റി. മേ​ജ​ർ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് സു​ബൈ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ർ​സൂ​ഖി മു​ഖ്യാ​ഥി​തി​യാ​യി. ഓ​ർ​മ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ നൗ​ഫ​ൽ പ​ട്ടാ​മ്പി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ നോ​ർ​ക്ക ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഒ.​വി. മു​സ്ത​ഫ, പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ ബോ​ർ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ​ൻ.​കെ. കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ്, ഓ​ർ​മ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ജി​ജി​ത അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. സി.​കെ. റി​യാ​സ്, കെ.​വി. സ​ജീ​വ​ൻ, അം​ബു​ജാ​ക്ഷ​ൻ, ഫി​റോ​സ്, കാ​വ്യ, ന​വാ​സ്, ജി​സ്മി, സാ​യ​ന്ത, അ​വ​ന്തി​ക, അം​ബു​ജം സ​തീ​ശ്‌ എ​ന്നീ ഓ​ർ​മ​ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഓ​ർ​മ സാ​ഹി​ത്യ​വി​ഭാ​ഗം മാ​ഗ​സി​ൻ ‘ദ​രി​യ’​യും ഓ​ർ​മ ഫു​ട്ബാ​ൾ സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് ലോ​ഗോ​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ഓ​ർ​മ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ജു ബ​ഷീ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും കേ​ര​ളോ​ത്സ​വം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​നീ​ഷ് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - ‘Keralottsavam’ concludes with tribute to home-grown memories
