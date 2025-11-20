Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    U.A.E
    20 Nov 2025 7:00 AM IST
    20 Nov 2025 7:00 AM IST

    ഓ​ണ​സ​ദ്യ ഒ​രു​ക്കി കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ല്‍ സെ​ന്‍റ​ർ

    ഓ​ണ​സ​ദ്യ ഒ​രു​ക്കി കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ല്‍ സെ​ന്‍റ​ർ
    അ​ബൂ​ദ​ബി കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ല്‍ സെ​ന്‍റ​ര്‍ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യി​ല്‍നി​ന്ന്

    അ​ബൂ​ദ​ബി: കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ല്‍ സെ​ന്‍റ​ര്‍ ഓ​പ​ണ്‍ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ല്‍ ഓ​ണ​സ​ദ്യ ഒ​രു​ക്കി. രാ​വി​ലെ 10.30ന് ​തു​ട​ങ്ങി​യ സ​ദ്യ വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു​വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ന്നു.

    വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള നി​ര​വ​ധി പേ​രാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. സി.​കെ ഷെ​രീ​ഫി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ വി​വി​ധ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി​ക്ക് രൂ​പം ന​ല്‍കി​യാ​ണ് ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യു​ടെ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. സെ​ന്‍റ​ര്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ടി.​കെ. മ​നോ​ജ്, ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ജീ​ഷ് നാ​യ​ര്‍, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ അ​നീ​ഷ് ശ്രീ​ദേ​വി തു​ട​ങ്ങി മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

