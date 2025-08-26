Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightകേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 9:37 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 9:37 AM IST

    കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​റി​ന് പു​തി​യ വ​നി​താ നേ​തൃ​ത്വം

    text_fields
    bookmark_border
    New Members
    cancel
    camera_alt

    1) സ്മി​ത ധ​നേ​ഷ് (ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ), 2) റീ​ന നൗ​ഷാ​ദ് (ക​ൺ​വീ​ന​ർ), 3) സ​ബി​ത എ​സ്. നാ​യ​ർ (ക​ൺ​വീ​ന​ർ), 4) ഹി​മ നി​ധി​ൻ (ക​ൺ​വീ​ന​ർ), 5) നാ​സി​യ ഗ​ഫൂ​ർ (ക​ൺ​വീ​ന​ർ), 6) ശ്രീ​ജ ആ​ൻ വ​ർ​ഗീ​സ് (ക​ൺ​വീ​ന​ർ)

    അ​ബൂ​ദ​ബി: കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ 2025-26 പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. സെ​ന്‍റ​ർ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അം​ഗ​മാ​യ സ്മി​ത ധ​നേ​ഷി​നെ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യും റീ​ന നൗ​ഷാ​ദ്, സ​ബി​ത എ​സ്. നാ​യ​ർ, ഹി​മ നി​ധി​ൻ, നാ​സി​യ ഗ​ഫൂ​ർ, ശ്രീ​ജ ആ​ൻ വ​ർ​ഗീ​സ് എ​ന്നി​വ​രെ ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. അ​നു ജോ​ണി​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി​യി​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഗീ​ത ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ 2024-2025 പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന വ​ർ​ഷ​ത്തെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ്രി​യ ബാ​ലു, ഷ​ൽ​മ സു​രേ​ഷ്, ന​സീ​മ അ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജോ. ​ക​ൺ​വീ​ന​ർ പ്രി​യ​ങ്ക സൂ​സ​ൻ മാ​ത്യു അ​നു​ശോ​ച​ന​പ്ര​മേ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ടി.​കെ. മ​നോ​ജ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ജീ​ഷ് നാ​യ​ർ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ആ​ർ. ശ​ങ്ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ജോ​യ​ന്‍റ്​ ക​ൺ​വീ​ന​ർ നാ​സി​യ ഗ​ഫൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും പു​തു​താ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​ബി​ത എ​സ്. നാ​യ​ർ ന​ന്ദി​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsfemalenew leadershipAbu Dhabi Kerala Social Center
    News Summary - Kerala Social Center gets new female leadership
    Similar News
    Next Story
    X