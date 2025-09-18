Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightകേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 7:09 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 7:09 AM IST

    കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ ബാ​ല​വേ​ദി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ഫി​ദ​ൽ ഷ​ഹീ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്, റാ​ഹേ​ൽ എ​റി​ക് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി
    കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ ബാ​ല​വേ​ദി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    cancel
    camera_alt

    ഫി​ദ​ൽ ഷ​ഹീ​ർ, റാ​ഹേ​ൽ എ​റി​ക്, സാ​യു​ജ്യ സു​നി​ൽ, ന​യ​നി​ക ശ്രീ​ജീ​ഷ്

    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ ബാ​ല​വേ​ദി​യു​ടെ വാ​ർ​ഷി​ക ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗം 2015-2016 പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ബാ​ല​വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ മ​ന​സ്വി​നി വി​നോ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ അം​ഗം എ.​കെ. ബീ​രാ​ൻ​കു​ട്ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ബാ​ല​വേ​ദി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ നീ​ര​ജ് വി​നോ​ദ് അ​നു​ശോ​ച​ന​പ്ര​മേ​യ​വും ബാ​ല​വേ​ദി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൂ​ർ​ബി​സ് നൗ​ഷാ​ദ് വാ​ർ​ഷി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ ആ​ക്ടി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ആ​ർ. ശ​ങ്ക​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ജീ​ഷ് നാ​യ​ർ, വ​നി​ത​വി​ഭാ​ഗം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ്മി​ത ധ​നേ​ഷ്‍കു​മാ​ർ, മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ അ​ബൂ​ദ​ബി ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​ഫ​റു​ല്ല പാ​ല​പ്പെ​ട്ടി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഫി​ദ​ൽ ഷ​ഹീ​റി​നെ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യും റാ​ഹേ​ൽ എ​റി​ക്കി​നെ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യും സാ​യു​ജ്യ സു​നി​ലി​നെ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യും ന​യ​നി​ക ശ്രീ​ജീ​ഷി​നെ ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. കൂ​ടാ​തെ, 25 അം​ഗ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മ​റ്റി​യെ​യും യോ​ഗം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. മ​ന​സ്വി​നി വി​നോ​ദ്​( മ്യൂ​സി​ക്​ ക്ല​ബ്​ ക​ൺ​വീ​ന​ർ), റോ​ഹ​ൻ മേ​നോ​ൻ (ജോ. ​ക​ൺ​വീ​ന​ർ), നി​യ വി​നോ​ദ്​​ (ഡാ​ൻ​സ് ക്ല​ബ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ), സാ​ൻ​വി സെ​ൽ​ജി​ത്​ (ജോ. ​ക​ൺ​വീ​ന​ർ). രോ​ഹി​ത് ദീ​പു​വു (സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ), നി​ർ​മ​ൽ ഗി​രീ​ഷ് ലാ​ൽ (ജോ. ​ക​ൺ​വീ​ന​ർ), നൗ​ർ​ബി​സ് നൗ​ഷാ​ദ് (റീ​ഡി​ങ് ക്ല​ബ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ), നി​ഖി​ത സ​ച്ചി​ൻ (ജോ. ​ക​ൺ​വീ​ന​ർ). ബി​യോ​ൺ ബൈ​ജു (ആ​ക്ടി​ങ് ക്ല​ബ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ), സി​ദ്ധാ​ൻ ര​മേ​ശ്​ (ജോ. ​ക​ൺ​വീ​ന​ർ) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ മ​റ്റ്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ബാ​ല​വേ​ദി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​ർ​ബി​സ് നൗ​ഷാ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റാ​ഹേ​ൽ എ​റി​ക് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf Newskerala social centerBalavedi
    News Summary - Kerala Social Center Balavedi Trustees
    Similar News
    Next Story
    X