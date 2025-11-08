Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    date_range 8 Nov 2025 8:49 AM IST
    date_range 8 Nov 2025 8:49 AM IST

    മേ​ത്ത​ല പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    മേ​ത്ത​ല പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​നാ​ഘോ​ഷം
    മേ​ത്ത​ല പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ മേ​ത്ത​ല പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ‘മേ​ള’​യു​ടെ വാ​ർ​ഷി​കം കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​ന​ത്തി​ൽ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ഷാ​ർ​ജ സ​ഫാ​രി മാ​ളി​ൽ ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന്​ വൈ​കീ​ട്ട് ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ മേ​ള പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ലി​ജേ​ഷ് മു​കു​ന്ദ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​നീ​ഷ് അ​ര​വി​ന്ദാ​ക്ഷ​ൻ സം​സാ​രി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ബി​ൻ ഭു​വ​നേ​ശ്വ​ര​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ ത​യ്യി​ൽ ന​ന്ദി​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. മേ​ള​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ത്തി​യ​വ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. സ്റ്റാ​ർ സിം​ഗ​ർ ഫെ​യിം ബ​ൽ​റാം ന​യി​ച്ച സം​ഗീ​ത​നി​ശ​യും യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ വി​വി​ധ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി.

    X