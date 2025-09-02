Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 8:44 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 8:44 AM IST

    കേരള മാപ്പിളകലാ അക്കാദമി മെഗാ ഇവന്‍റ്​ പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം

    kerala mappila kala academy
    കേ​ര​ള മാ​പ്പി​ള ക​ലാ അ​ക്കാ​ദ​മി പാ​ട്ടും പാ​ട്ട​റി​വും മെ​ഗാ ഇ​വ​ന്‍റ്​ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ജ​ലീ​ൽ മ​ശ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: കേ​ര​ള മാ​പ്പി​ള​ക​ലാ അ​ക്കാ​ദ​മി ദു​ബൈ ചാ​പ്റ്റ​ർ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 18ന് ​ഷാ​ർ​ജ സ​ഫാ​രി മാ​ളി​ൽ പാ​ട്ടും പാ​ട്ട​റി​വും മെ​ഗാ ഇ​വ​ന്‍റ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ഷാ​ർ​ജ സ​ഫാ​രി മാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ബ​ഷീ​ർ ബെ​ല്ലോ​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ജ​ലീ​ൽ മ​ശ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്‌​തു. മെ​ഗാ ഇ​വ​ന്‍റി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട് ഗാ​യ​ക​രും അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ലെ ഗാ​യ​ക​രു​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന ഇ​ശ​ൽ വി​രു​ന്ന്, വി​വി​ധ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന ദ​ഫ് മു​ട്ട്, കോ​ൽ​ക്ക​ളി, ഒ​പ്പ​ന എ​ന്നി​വ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. മാ​പ്പി​ള ക​ല​ക​ളി​ൽ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യി നി​ര​വ​ധി സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ് സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​വും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി അ​ക്കാ​ദ​മി ന​ട​ത്തി​യ പാ​ട്ടും പാ​ട്ട​റി​വും മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട് പ​ഠ​ന ക്ലാ​സ്സി​ൽ നി​ന്ന് തെ​രെ​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ദാ​ന​വും ന​ട​ത്തും.

    പ്ര​കാ​ശ​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഒ.​ബി.​എം ഷാ​ജി കാ​സ​ർ​കോ​ട്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ശം​സു​ദ്ധീ​ൻ പെ​രു​മ്പ​ട്ട, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ മി​സ്ഹ​ബ് പ​ട​ന്ന, യാ​സ്‌​ക് ഹ​സ​ൻ, മു​നീ​ർ നൊ​ച്ചാ​ട്, ത​സ്‌​നീം അ​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ളേ​റ്റി​ൽ, റി​യാ​ദ് ഹി​ക്‌​മ, ഹ​സീ​ന മ​ഹ​മ്മൂ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

