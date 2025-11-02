Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    2 Nov 2025 9:08 AM IST
    Updated On
    2 Nov 2025 9:08 AM IST

    കേ​ര​ള ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ്​ ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ്​ മെ​ഗാ ലോ​ഞ്ച് ഒ​മ്പ​തി​ന്

    സോ​ഫ്​​റ്റ്​ ലോ​ഞ്ച്​ മു​ന​വ​റ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു
    കേ​ര​ള ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ്​ ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ്​ മെ​ഗാ ലോ​ഞ്ച് ഒ​മ്പ​തി​ന്
    കേ​ര​ള ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ്​ ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ് സോ​ഫ്​​റ്റ്​ ലോ​ഞ്ച്​ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച ശേ​ഷം മു​ന​വ​റ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ മു​ഹൈ​സി​ന മ​ദീ​ന മാ​ളി​ൽ കേ​ര​ള ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ്​ ഡ​യ​മ​ണ്ട്സി​ന്‍റെ സോ​ഫ്​​റ്റ്​ ലോ​ഞ്ച്​ പാ​ണ​ക്കാ​ട് മു​ന​വ​റ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.ജ്വ​ല്ല​റി​യു​ടെ മെ​ഗാ ലോ​ഞ്ച് ന​വം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന് ന​ട​ക്കു​മെ​ന്നും ഗാ​യ​ക​നും വ്ലോ​ഗ​റു​മാ​യ ഹ​നാ​ൻ ഷാ ​ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും സം​രം​ഭ​ക​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    വ​ലി​യ സ്വ​പ്ന​മാ​ണ് സാ​ക്ഷാ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും 2030ഓ​ടെ 15 ഔ​ട്ട്ല​റ്റു​ക​ൾ തു​റ​ക്കു​ക​യും എ​ല്ലാ ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും കേ​ര​ള ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ്​ ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​സ്ത​ഫ നി​സാ​മി പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ല​വി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​വി​ല​യു​ടെ ഏ​റ്റ​ക്കു​റ​ച്ചി​ലു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് താ​ങ്ങാ​നാ​വു​ന്ന വി​ല​യി​ൽ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​ൻ അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ ലൈ​റ്റ് വെ​യ്റ്റ് ക​ല​ക്ഷ​നു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ്​ പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ബ്ദു​ൽ വാ​ഹി​ദ്, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ക​മ​ൽ, സി.​ഇ.​ഒ ന​വാ​സ് ഹ​ഫാ​രി എ​ന്നി​വ​രും സം​സാ​രി​ച്ചു.

    TAGS:UAE Newsshihab thangalKerala Goldlaunching
