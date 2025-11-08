Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 8:36 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 8:36 AM IST

    കേ​ര​ളോ​ത്സ​വം ഡി​സം​ബ​റി​ല്‍ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ല്‍

    കേ​ര​ളോ​ത്സ​വം ഡി​സം​ബ​റി​ല്‍ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ല്‍
    അ​ബൂ​ദ​ബി കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ല്‍ സെ​ന്റ​ര്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ളോ​ത്സ​വം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ഘാ​ട​ക​ര്‍ വാ​ര്‍ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ടെ തു​ട​ക്കം​കു​റി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ സ​മാ​പ​ന​മാ​യ കേ​ര​ളോ​ത്സ​വം ഡി​സം​ബ​റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ര്‍ വാ​ര്‍ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ല്‍ സെ​ന്റ​ര്‍ പ്ര​ത്യേ​കം സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​ന്ന വേ​ദി​യി​ല്‍ ഗ്രാ​മീ​ണോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തീ​തി സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന കേ​ര​ളോ​ത്സ​വ​ത്തി​ല്‍ ഭ​ക്ഷ​ണ​സ്റ്റാ​ളു​ക​ള്‍, വി​നോ​ദ​സ്റ്റാ​ളു​ക​ള്‍, ത​ട്ടു​ക​ട​ക​ള്‍, പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന സ്റ്റാ​ളു​ക​ള്‍, സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ക്യാ​മ്പ്, ശാ​സ്ത്ര പ്ര​ദ​ര്‍ശ​നം എ​ന്നി​വ​യു​ണ്ടാ​വും. സ​മാ​പ​ന​ദി​വ​സ​മാ​യ ഡി​സം​ബ​ര്‍ ഏ​ഴി​ന്​ പ്ര​വേ​ശ​ന പാ​സു​ക​ള്‍ ന​റു​ക്കി​ട്ടെ​ടു​ത്ത് ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​ന​മാ​യി കാ​റും മ​റ്റു 101 സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ല്‍കും.

    1972ല്‍ ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ല്‍ സെ​ന്റ​ര്‍(​കെ.​എ​സ്.​സി) യു.​എ.​ഇ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    1,500 സ​ജീ​വ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ 4,500ൽ ​അ​ധി​കം വ്യ​ക്തി​ക​ള്‍ കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ല്‍ സെ​ന്റ​റി​ന്റെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. വാ​ര്‍ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ കെ.​എ​സ്.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​നോ​ജ് ടി.​കെ, കെ.​എ​സ്.​സി ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ജീ​ഷ് സു​കു​മാ​ര​ന്‍, ക​ലാ​വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹാ​രി​സ് ടി.​എ​ച്ച്, ജ​ന​റ​ല്‍ ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ എ.​കെ. ബീ​രാ​ന്‍ കു​ട്ടി, സാ​ഹി​ത്യ വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​ഖി​ല്‍ ഹു​സൈ​ന്‍, ഫി​നാ​ന്‍സ് ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ അ​ഡ്വ. അ​ന്‍സാ​രി സൈ​നു​ദ്ദീ​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:Abu DhabiUAE NewsDecemberkerala festival
