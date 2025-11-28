Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    28 Nov 2025 7:03 AM IST
    28 Nov 2025 7:03 AM IST

    കേ​ര​ളോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്​ ദു​ബൈ​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങൊ​രു​ങ്ങി

    ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്ന്, ര​ണ്ട്​ തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ അ​മി​റ്റി സ്കൂ​ളി​ലാ​ണ്​ ആ​ഘോ​ഷം
    കേ​ര​ളോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്​ ദു​ബൈ​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങൊ​രു​ങ്ങി
    കേ​ര​ളോ​ത്സ​വം സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ 54ാമ​ത്​ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ‘ഓ​ർ​മ’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ളോ​ത്സ​വം ഡി​സം​ബ​ർ 1, 2 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ദു​ബൈ അ​മി​റ്റി സ്കൂ​ൾ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ക്കും. ഒ​ന്നാം തീ​യ​തി വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു മ​ണി മു​ത​ൽ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റും. വൈ​കീ​ട്ട്​ 6.30ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്യും.

    ദു​ബൈ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, ബി​സി​ന​സ്‌ പ്ര​മു​ഖ​ർ, സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്‌​കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, ദു​ബൈ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഓ​ർ​മ വാ​ദ്യ​സം​ഘം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മേ​ള​വും 500ഓ​ളം വ​നി​ത​ക​ൾ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന മെ​ഗാ തി​രു​വാ​തി​ര​യും യു​വ​ഗാ​യ​ക​ർ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന മ​സാ​ല കോ​ഫി ബാ​ൻ​ഡി​ന്‍റെ സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​യു​മാ​ണ്​ ആ​ദ്യ ദി​വ​സം. വി​ധു പ്ര​താ​പും ര​മ്യ ന​മ്പീ​ശ​നും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത നി​ശ, രാ​ജേ​ഷ് ചേ​ർ​ത്ത​ല​യു​ടെ വാ​ദ്യ മേ​ള ഫ്യൂ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ ര​ണ്ടാം ദി​വ​സ​വും ന​ട​ക്കും. നൂ​റോ​ളം വ​ർ​ണ​ക്കു​ട​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യു​ള്ള കു​ട​മാ​റ്റ​വും ആ​ന​ച്ച​മ​യം, സാം​സ്കാ​രി​ക ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര, പൂ​ക്കാ​വ​ടി​ക​ൾ, തെ​യ്യം, കാ​വ​ടി​യാ​ട്ടം, നാ​ട​ൻ​പാ​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ണ​വി​സ്മ​യ​മൊ​രു​ക്കും.

    ഉ​ത്സ​വ ന​ഗ​രി​യി​ലെ സാ​ഹി​ത്യ സ​ദ​സ്സി​ൽ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രും വാ​യ​ന​ക്കാ​രും സം​വ​ദി​ക്കും. പു​സ്ത​ക​ശാ​ല, ക​വി​യ​ര​ങ്ങ്, പ്ര​ശ്നോ​ത്ത​രി​ക​ൾ, പ്ര​മു​ഖ ചി​ത്ര​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ ത​ത്സ​മ​യ പെ​യി​ന്‍റി​ങ്, ച​രി​ത്ര പു​രാ​വ​സ്തു പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റും. നോ​ർ​ക്ക, പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി, നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്‌ തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക സ്റ്റാ​ളു​ക​ളും കെ.​എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഇ സ്റ്റാ​ളു​ക​ളും ഉ​ത്സ​വ​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ ഒ​രു​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്. പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് മെം​ബ​ർ എ​ൻ.​കെ. കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ്, ഓ​ർ​മ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ജു ബ​ഷീ​ർ, പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഡോ. ​നൗ​ഫ​ൽ പ​ട്ടാ​മ്പി, കേ​ര​ളോ​ത്സ​വം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​നീ​ഷ് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, ഓ​ർ​മ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ജി​ജി​ത അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, കേ​ര​ളോ​ത്സ​വം വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സി.​കെ. റി​യാ​സ്, ഓ​ർ​മ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അം​ബു​ജാ​ക്ഷ​ൻ, ഒ ​ഗോ​ൾ​ഡ്​ ചീ​ഫ് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്മെ​ന്‍റ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ ഡോ. ​ഫ​ഹ്​​മി ഇ​സ്ക​ന്ദ​ർ, ബോ​ട്ടി​ങ്​ റെ​മി​റ്റ​ൻ​സ്​ മാ​നേ​ജ​ർ ഖൈ​സ്​ ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു

    News Summary - Kerala Festival begins in Dubai
