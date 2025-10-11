Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    11 Oct 2025
    വര്‍ണാഭമായി കെ.സി.എ ഓണാഘോഷം

    വര്‍ണാഭമായി കെ.സി.എ ഓണാഘോഷം
    ദു​ബൈ​യി​ല്‍ ന​ട​ന്ന കേ​ര​ള ചാ​ര്‍ട്ടേ​ഡ് അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്‍റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ

    ദു​ബൈ: കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ചാ​ര്‍ട്ടേ​ഡ് അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്‍റു​മാ​രു​ടെ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ കേ​ര​ള ചാ​ര്‍ട്ടേ​ഡ് അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്‍റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ (കെ.​സി.​എ) ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ല്‍ഖൂ​സ് സ്പ്രി​ന്‍ഡ​ലെ സ്കൂ​ള്‍ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ല്‍ ചെ​ണ്ട​മേ​ള​വും അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ന്നു.

    ഐ.​സി.​എ.​ഐ ദു​ബൈ ചാ​പ്റ്റ​ര്‍ മു​ന്‍ ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ സി.​എ. ജെ​യിം​സ് മാ​ത്യു, സി.​എ രാ​ജു മേ​നോ​ന്‍, സി.​എ മ​ഹ്മൂ​ദ് ബം​ഗാ​ര, അ​മ്ര​ത് ഹാ​രി​സ്, സി.​എ. അ​ബ്ദു​ല്‍ വ​ഹാ​ബ് എ​ന്നി​വ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഐ.​സി.​എ.​ഐ ദു​ബൈ ചാ​പ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ സി.​എ. ജ​യ​പ്ര​കാ​ശ് അ​ഗ​ര്‍വാ​ള്‍, മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ് ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ചാ​ര്‍ട്ടേ​ഡ് അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്‍റു​മാ​രാ​യ നീ​തു ല​ക്ഷ്മി, ല​ക്ഷ്മി ശേ​ഷാ​ദ്രി, വി​ജ​യ​മോ​ഹ​ന്‍, സൈ​താ​ലി​ക്കു​ട്ടി, ബാ​ദ്ഷ അ​മ്പ​ല​ത്ത്, ബ്യു​ട്ടി പ്ര​സാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

