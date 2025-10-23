Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    23 Oct 2025 8:07 AM IST
    Updated On
    23 Oct 2025 8:07 AM IST

    ക​റ്റാ​നം ആ​ർ​ട് ല​വേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    ക​റ്റാ​നം ആ​ർ​ട് ല​വേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    ക​റ്റാ​നം ആ​ർ​ട് ല​വേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ച​ല​ച്ചി​ത്ര​താ​രം കൈ​ലാ​ഷ്

    ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ഷാ​ർ​ജ: ക​റ്റാ​നം ആ​ർ​ട് ല​വേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍റെ 35ാമ​ത് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 19ന്​ ​ഷാ​ർ​ജ അ​ൽ ന​ഹ്ദ മി​യ​മാ​ളി​ലെ സ്കൈ ​ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി. പ്ര​മു​ഖ ച​ല​ച്ചി​ത്ര​താ​രം കൈ​ലാ​ഷ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഷി​ബു മാ​ത്യു അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​എ​സ്. വി​മ​ൽ സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു. ക​ല ഓ​ണം 2025ന്‍റെ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷി​ജി മാ​മ്മ​ൻ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ്കൂ​ൾ, കോ​ള​ജ് ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ ക​റ്റാ​നം ആ​ർ​ട്ട്‌ ല​വേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍റെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ക്ക​ളെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ 50 വ​ർ​ഷം പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​തം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ക​ല​യു​ടെ സ്‌​ഥാ​പ​കാം​ഗ​മാ​യ വ​ർ​ഗീ​സ് ജോ​ർ​ജി​നെ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    250തി​ല​ധി​കം അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, സം​ഗീ​തം, നൃ​ത്തം, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഫാ​ഷ​ൻ ഷോ, ​ചെ​ണ്ട​മേ​ളം, മാ​ജി​ക് ഷോ ​എ​ന്നി​വ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റി​യി​രു​ന്നു. ട്ര​ഷ​റ​ർ രാ​ജേ​ഷ്, പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ റോ​ണി വ​ർ​ഗീ​സ്, ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ജോ​ൺ മാ​ത്യു, ജി​ജി മാ​ത്യു, ബോ​ബി ജോ​സ​ഫ്, പി. സാ​മു​വേ​ൽ വ​ർ​ഗീ​സ്, റി​നു ഡാ​നി​യേ​ൽ, ലി​നോ​യ് മാ​ത്യു എ​ന്നി​വ​രോ​ടൊ​പ്പം ലേ​ഡീ​സ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ ഷീ​ന വി​മ​ൽ, ലി​റ്റി ജി​ജി, നി​ഖി​ല ഷി​ജി, ഷീ​ബ ബോ​ബി എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    TAGS:Gulf Newsonam celebrationKatanam AssociationKerala Art Lovers Association
