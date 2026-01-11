Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഫസ്സ ഫാൽക്കൺസ് റേസിങ്​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 2:23 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 2:23 PM IST

    ഫസ്സ ഫാൽക്കൺസ് റേസിങ്​ കപ്പ്​ രണ്ടാം പതിപ്പ് നാളെ മുതൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഫസ്സ ഫാൽക്കൺസ് റേസിങ്​ കപ്പ്​ രണ്ടാം പതിപ്പ് നാളെ മുതൽ
    cancel
    Listen to this Article

    ദുബൈ: ​ഫസ്സ ഫാൽക്കൺസ് റേസിങ്​ കപ്പിന്റെ (തിൽവ) രണ്ടാം പതിപ്പ് ജനുവരി 12ന് ദുബൈയിലെ ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ഹെറിറ്റേജ് സെന്ററിലെ ലഹ്ബാബ് ട്രാക്കിൽ ആരംഭിക്കും. ദുബൈ സെക്കൻഡ്​ ഡെപ്യൂട്ടി ഭരണാധികാരിയും ഇന്റർനാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ഫോർ ഫാൽക്കൺറി സ്പോർട്സ് ആൻഡ് റേസിങിന്റെ പ്രസിഡന്റും യു.എ.ഇ ഫാൽക്കൺസ് ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റുമായ ശൈഖ്​ അഹമ്മദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാശിദ് ആൽ മക്തൂമിന്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണ്​ മൽസരം ഒരുക്കുന്നത്​.

    കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന ആദ്യ പതിപ്പ്​ വിപുലമായ പങ്കാളിത്തം, നൂതന സാങ്കേതിക നിലവാരം, ഫാൽക്കണർമാരുടെ സമർപ്പണവും പ്രൊഫഷണലിസവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന മത്സര ഫലങ്ങൾ എന്നിവയാൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

    ദുബൈ കിരീടാവകാശിയും ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിരോധമന്ത്രിയുമായ ശൈഖ്​ ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂം ഫാൽക്കൺറി റേസിങിന് നൽകുന്ന പിന്തുണയെ മാനിച്ചാണ് ഫസ്സ ഫാൽക്കൺസ് റേസിങ്​ കപ്പ് രൂപീകരിച്ചത്. പബ്ലിക് കാറ്റഗറി (ഓണേഴ്‌സ് - ഓപ്പൺ) മത്സരങ്ങൾ ജനുവരി 12ന് നടക്കും. ശെഖ്​ കാറ്റഗറി മത്സരങ്ങൾ ജനുവരി 17ന് ആറ് റൗണ്ടുകളിലായി നടക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsUAEEmaratbeats
    News Summary - Kasuri methi, coriander leaves, roasted cashew nuts, all of these
    Similar News
    Next Story
    X