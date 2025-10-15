Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    15 Oct 2025 7:38 AM IST
    15 Oct 2025 7:38 AM IST

    ‘കാ​രു​ണ്യ​കി​ര​ണം 2.0’ പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി കാ​രു​ണ്യ​തീ​രം

    ‘കാ​രു​ണ്യ​കി​ര​ണം 2.0’ പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി കാ​രു​ണ്യ​തീ​രം
    കാ​രു​ണ്യ​കി​ര​ണം 2.0 ക്യാ​മ്പ​യ്​​നി​ന്‍റെ ലോഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദു​ബൈ: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ക​ട്ടി​പ്പാ​റ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​ന​വും പ​രി​ച​ര​ണ​വും ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഹെ​ൽ​ത്ത്​​കെ​യ​ർ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്​ കീ​ഴി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച കാ​രു​ണ്യ​തീ​രം സം​രം​ഭ​ത്തി​ൽ സേ​വ​ന സ​ന്ന​ദ്ധ​രാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ പ​ങ്കു​​ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ ‘കാ​രു​ണ്യ​കി​ര​ണം 2.0’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. കാ​രു​ണ്യ​തീ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ദൈ​നം ദി​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​ന​കീ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് 10,000 പേ​രെ കി​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​യി ചേ​ർ​ത്തു​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് കാ​രു​ണ്യ കി​ര​ണം.

    ഖി​സൈ​സി​ലെ റി​വാ​ഖ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന കാ​രു​ണ്യ​തീ​രം സം​ഗ​മ​ത്തി​ലാ​ണ്​ പ​രി​പാ​ടി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കാ​നാ​യി ‘ഒ​രു ദി​വ​സം ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത് ഒ​രു ദി​ർ​ഹം’ മാ​റ്റി​വെ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. നാ​ട്ടി​ൽ ‘ഒ​രു ദി​വ​സം ഒ​രു രൂ​പ’ എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തോ​ടെ 2024ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച കാ​രു​ണ്യ​കി​ര​ണം പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ നി​ല​വി​ൽ 1450 പേ​ർ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ലോ​ഞ്ചി​ങ്​ അ​മാ​ന ഗോ​ൾ​ഡ് മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഇ​ഖ്ബാ​ൽ അ​മാ​ന, അ​റൂ​ഹ ഗ്രൂ​പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ റാ​ഷി​ദ് അ​ബ്ബാ​സി​ന് ലോ​ഗോ കൈ​മാ​റി ഉ​ദ്ഘാ​നം ചെ​യ്തു. സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ സ​ലാം കോ​ളി​ക്ക​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​കെ.​എ. ഷ​മീ​ർ ബാ​വ, പ്ര​തീ​ക്ഷാ ഭ​വ​ൻ സൂ​പ്ര​ണ്ട് ഐ.​പി. ന​വാ​സ്, കാ​രു​ണ്യ​തീ​രം പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സി.​കെ. ലും​താ​സ്, വെ​ൽ​കെ​യ​ർ എ​ളേ​റ്റി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശാ​ക്കി​ർ മ​നാം, വെ​ൽ​കെ​യ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഷ​ബീ​ർ എ​ളേ​റ്റി​ൽ, യു.​എ​ൻ.​എ പ്ര​തി​നി​ധി ഹാ​രി​സ് കാ​രു​കു​ള​ങ്ങ​ര, കെ.​എം.​സി.​സി ക​ട്ടി​പ്പാ​റ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഗ​ഫൂ​ർ മു​ണ്ട​പ്പു​റം, ഫെ​ബി​നോ​റ ഇ​വ​ന്‍റ്​​സ്​ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഫെ​ബി​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി കു​ടു​ക്കി​ൽ, ഷം​നാ​സ് എ​ളേ​റ്റി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ദു​ബൈ ചാ​പ്റ്റ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​മീ​ദ് ഏ​ക​രൂ​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടി​വ് മെം​ബ​ർ സാ​ലി ഷൈ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. കാ​രു​ണ്യ തീ​ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​റി​യാ​നും കാ​രു​ണ്യ​കി​ര​ണ​ത്തി​ൽ ഭാ​ഗ​മാ​വാ​നും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക 00971554740626.

