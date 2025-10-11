Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 8:17 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 8:17 AM IST

    ‘കരുണ’ ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു

    ‘കരുണ’ ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു
    യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ

    കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ‘ക​രു​ണ’​യു​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    അ​ജ്​​മാ​ൻ: യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ഏ​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ക​രു​ണ​യു​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം അ​ജ്‌​മാ​ൻ ഉ​മ്മു​ല്‍ മു​അ്മി​നീ​ന്‍ വി​മ​ൻ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ ഹാ​ളി​ല്‍ ന​ട​ന്നു. ച​വ​റ എം.​എ​ല്‍.​എ ഡോ. ​സു​ജി​ത് വി​ജ​യ​ന്‍പി​ള്ള പൊ​തു​സ​മ്മ​ള​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ക​രു​ണ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ബ്ദു​ൽ ഷെ​ജീ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സു​ധീ​ർ നൂ​ർ, ന​സി​ർ വി​ള​യി​ൽ, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അ​ഷ​റ​ഫ്, ക​ൺ​വീ​ന​ർ സോ​മ​രാ​ജ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​പി​ൻ വി. ​പി​ള്ള സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ആ​ർ. അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. പി​ന്ന​ണി ഗാ​യ​ക​നും വ​യ​ലി​നി​സ്റ്റു​മാ​യ വി​വേ​കാ​ന​ന്ദ​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച മെ​ഗാ ഇ​വ​ന്റും ന​ട​ന്നു. ഓ​ണ​പ്പൂ​ക്ക​ളം ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍, മാ​ജി​ക്​ ഷോ, ​വ​ണ്‍മാ​ൻ ഷോ, ​ഓ​ണ​സ​ദ്യ എ​ന്നി​വ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റി. 21 വ​ര്‍ഷ​മാ​യി സ​ജീ​വ​മാ​യി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​യാ​ണ് ക​രു​ണ.

    TAGS:Gulf Newsonam celebrationgulf news malayalam
    News Summary - ‘Karuna’ Onam celebration organized
