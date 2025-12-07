Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    7 Dec 2025 6:33 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 6:33 AM IST

    ക​രീം ഹാ​ജി​ക്ക് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് നല്‍കി

    ക​രീം ഹാ​ജി​ക്ക് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് നല്‍കി
    47 വ​ര്‍ഷം നീ​ണ്ട ഗ​ള്‍ഫ് പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ക​രീം ഹാ​ജി​ക്ക് റാ​ക് എ​ഫ്.​എം.​ആ​ര്‍ സൗ​ഹൃ​ദ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​രം സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: 47 വ​ർ​ഷം നീ​ണ്ട ഗ​ള്‍ഫ് പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ക​രീം ഹാ​ജി​ക്ക് ഓ​ള്‍ഡ് റാ​ക് ഫി​ഷ് മാ​ര്‍ക്ക​റ്റ് സൗ​ഹൃ​ദ കൂ​ട്ടാ​യ്മ (എ​ഫ്.​എം.​ആ​ര്‍) യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ല്‍കി. മ​ത്സ്യ മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ല്‍ സേ​വ​നം അ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചു​വ​ന്ന ക​രീം ഹാ​ജി കെ.​എം.​സി.​സി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    മ​ത്സ്യ മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ മു​ഴു​വ​ന്‍ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ഉ​ട​മ​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​ഷ്റ​ഫ് കെ.​പി ക​രീം ഹാ​ജി​ക്ക് ഉ​പ​ഹാ​രം സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കു​ക​യും ഉ​മ്മ​ര്‍ കൂ​ട്ടാ​യി പൊ​ന്നാ​ട​യ​ണി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. സി​ദ്ദീ​ഖ് ക​ട​വ​ത്ത്, ആ​ബി​ദ് കൂ​ട്ടാ​യി, അ​ന്‍വ​ര്‍ പു​തി​യ​ക​ട​പ്പു​റം എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. ക​രീം ഹാ​ജി ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

