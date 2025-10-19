Begin typing your search above and press return to search.
    ഷോ​റി​ൻ​കായ് ക​പ്പ്​ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ക​രാ​ട്ടേ കി​ഡ് ഓ​വ​റോ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ

    ഷോ​റി​ൻ​കായ് ക​പ്പ്​ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ക​രാ​ട്ടേ കി​ഡ് ഓ​വ​റോ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ
    ദു​ബൈ: ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് സ്കൂ​ൾ ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഷോ​റി​ൻ​കായ് ക​പ്പ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ക​രാ​ട്ടേ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ക​രാ​ട്ടേ കി​ഡ് മാ​ർ​ഷ്യ​ൽ ആ​ർ​ട്സ് ടീം ​ഓ​വ​റോ​ൾ കി​രീ​ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. ഇ​ന്ത്യ, യു.​എ.​ഇ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ക​രാ​ട്ടേ ക്ല​ബു​​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 500ൽ ​അ​ധി​കം മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ, സ്ത്രീ​ക​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. നാ​ലു വ​യ​സ്സു​മു​ത​ൽ 70 വ​യ​സ്സു​വ​രെ​യു​ള്ള മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്.

    അ​ഞ്ചു വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യി രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തി​ന്​ ആ​രം​ഭി​ച്ച മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴോ​ടെ സ​മാ​പി​ച്ചു. ലോ​ക ക​രാ​ട്ടേ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്റെ അം​ഗീ​കൃ​ത റ​ഫ​റി​മാ​രാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച​ത്. ഷോ​റി​ൻ​കായ് ജ​പ്പാ​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഹാ​ൻ​സി അ​ക്കൈ​ക്കേ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഹാ​ൻ​സി മാ​ർ​ക്ക് ഗ്രേ​വി​ല്ലേ (ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ), പൗ​ല​ത്തേ റോ​സി​യോ (ചി​ലി), ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ഹ​സ്സ​ൻ റാ​ഷി​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മാ​ന​ദാ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫാ​യി​സ്, സി.​വി. ഉ​സ്മാ​ൻ, കോ​ഷി സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​ത​ല​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഷോ​റി​ൻ​കായ് ക​പ്പി​ൽ 50ൽ ​അ​ധി​കം യു​വ​പ്ര​തി​ഭ​ക​ളാ​ണ് ക​രാ​ട്ടേ കി​ഡി​നെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്ത​ത്.

