Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 21 Feb 2026 8:54 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Feb 2026 8:54 AM IST

    കാ​ന്ത​പു​ര​ത്തി​ന് ദു​ബൈ​യി​ല്‍ സ്വീ​ക​ര​ണം

    കാ​ന്ത​പു​ര​ത്തി​ന് ദു​ബൈ​യി​ല്‍ സ്വീ​ക​ര​ണം
    ദു​ബൈ: കേ​ര​ള​യാ​ത്ര ക​ഴി​ഞ്ഞ് യു.​എ.​ഇ​യി​ല്‍ എ​ത്തി​യ കാ​ന്ത​പു​രം എ.​പി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ മു​സ്​​ലി​യാ​ർ​ക്കും യാ​ത്രാ ഉ​പ നാ​യ​ക​രാ​യി​രു​ന്ന സ​യ്യി​ദ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഖ​ലീ​ൽ ബു​ഖാ​രി, പേ​രോ​ട് അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ സ​ഖാ​ഫി എ​ന്നി​വ​ര്‍ക്കും ഫെ​ബ്രു​വ​രി 27ന് ​രാ​ത്രി 8.30ന് ​സ്വീ​ക​ര​ണ​മൊ​രു​ക്കു​ന്നു.സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ടാ​വും. അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ര്‍ഡ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ അ​ബ്ദു​ല്‍ അ​സീ​സ് സ​ഖാ​ഫി മ​മ്പാ​ട്, ജ​ന​റ​ല്‍ ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഖാ​സിം, സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം സ​ഖാ​ഫി വെ​ള്ള​ല​ശ്ശേ​രി, ജ​ന​റ​ല്‍ ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ ഇ​സ്മാ​ഈ​ല്‍ ക​ക്കാ​ട്, ഫി​നാ​ന്‍സ് ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ ജു​നൈ​സ് സ​ഖാ​ഫി, ചീ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍ ശം​സു​ദ്ദീ​ന്‍ പ​യ്യോ​ളി, കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍ ശ​ഫീ​ഖ് ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി, പ്രോ​ഗ്രാം ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം സ​ഖാ​ഫി എ​ര​ഞ്ഞി​മാ​വ്, ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞി സ​ഖാ​ഫി ക​ണ്ണ​പു​രം എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ വി​വി​ധ സ​മി​തി​ക​ള്‍ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി 150 അം​ഗ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു.

