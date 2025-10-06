Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 9:49 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 9:49 AM IST

    ഗ്രാ​ൻ​ഡ്‌ ടോ​ള​റ​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡ് കാ​ന്ത​പു​ര​ത്തി​ന് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു

    ഗ്രാ​ൻ​ഡ്‌ ടോ​ള​റ​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡ് കാ​ന്ത​പു​ര​ത്തി​ന് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു
    ഗ്രാ​ൻ​ഡ്‌ ടോ​ള​റ​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡ് കാ​ന്ത​പു​രം എ.​പി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ മു​സ്​​ലി​യാ​ർ​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മീ​ലാ​ദ് സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ടോ​ള​റ​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡ് കാ​ന്ത​പു​രം എ.​പി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ മു​സ്‍ലി​യാ​ർ​ക്ക് യു.​എ.​ഇ മു​ൻ പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഈ​ദ് അ​ൽ കി​ന്ദി സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    ഹോ​ർ​ലാ​ൻ​സ് ഓ​പ​ൺ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ടോ​ള​റ​ൻ​സ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ലാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ് ദാ​ന​ച​ട​ങ്ങ് ന​ട​ന്ന​ത്. മ​ത സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​ഴ് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​യാ​യു​ള്ള സേ​വ​ന​ത്തെ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് കാ​ന്ത​പു​ര​ത്തെ അ​വാ​ർ​ഡി​ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. വി​പു​ല​മാ​യ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ ഹാ​ജി കു​റ്റൂ​ർ (ബ​നി​യാ​സ് സ്പൈ​ക് ഗ്രൂ​പ് എം.​ഡി), അ​ഡ്വൈ​സ​ർ ബോ​ർ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് കാ​സിം (ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ൽ​ശി​ഫ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്), ഡോ. ​ക​രീം വെ​ങ്കി​ട​ങ് (ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ്) എ​ന്നി​വ​ർ അ​ട​ക്കം പ്ര​മു​ഖ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടും സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യും സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വ​വും സ​ന്തോ​ഷ​വും പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ യു.​എ.​ഇ ന​ട​ത്തു​ന്ന എ​ല്ലാ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും ശ്ലാ​ഘ​നീ​യ​വും മ​ഹ​ത്ത​ര​വു​മാ​ണെ​ന്ന് മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ കാ​ന്ത​പു​രം പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:UAE NewsGulf Newsgulf news malayalam
    News Summary - Kanthapuram awarded Grand Tolerance Award
