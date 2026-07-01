കാഞ്ഞിരോട് പ്രീമിയർ ലീഗ്: മായന്മുക്ക് ലെജൻഡ്സ് ജേതാക്കൾ

കാഞ്ഞിരോട് പ്രീമിയർ ലീഗ്: മായന്മുക്ക് ലെജൻഡ്സ് ജേതാക്കൾtext_fields
ദുബൈ: കണ്ണൂർ കാഞ്ഞിരോട് പ്രീമിയർ ലീഗ് (കെ.പി.എൽ) ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിന്റെ 18-ാം സീസണിൽ മായന്മുക്ക് ലെജൻഡ്സ് ചാമ്പ്യന്മാരായി.അൽ വർഖ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ പഴയപള്ളി റോയൽസിനെ ആറു വിക്കറ്റിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് മായന്മുക്ക് ലെജൻഡ്സ് കിരീടം ചൂടിയത്. 112 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ലെജൻഡ്സ് 11.1 ഓവറിൽ നാലുവിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ലക്ഷ്യം മറികടന്നു.
ലെജൻഡ്സിനുവേണ്ടി ഫൈനലിൽ ഓൾറൗണ്ട് പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച റയീസ് മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് പുരസ്കാരം കരസ്ഥമാക്കി. കുടുക്കിമൊട്ട ചാർജേഴ്സിന്റെ മുനവിറാണ് മാൻ ഓഫ് ദി സീരീസ്. ടീമിന്റെ ഒറ്റക്കെട്ടായ പ്രകടനവും കൃത്യമായ നേതൃത്വവും മുഷ്താഖ് റഹ്മാന്റെ തകർപ്പൻ ക്യാപ്റ്റൻസിയുമാണ് മായന്മുക്ക് ലെജൻഡ്സിനെ കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register