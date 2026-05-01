Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 1 May 2026 10:26 AM IST
    Updated On
    date_range 1 May 2026 10:26 AM IST

    ബർ ദുബൈയിൽ കണിക്കൊന്ന പഠനകേന്ദ്രം

    അമ്പതോളം പേർ പ്രവേശനോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്തു
    ദുബൈ: മലയാളം മിഷൻ ദുബൈ ചാപ്റ്റർ ബർ ദുബൈ മേഖലയ്ക്ക് കീഴിൽ 115ാമത് കണിക്കൊന്ന പഠനകേന്ദ്രം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. പ്രവാസ ലോകത്തെ കുരുന്നുകൾക്ക് മലയാളഭാഷയും കേരളീയ സംസ്കാരവും പകർന്നു നൽകിക്കൊണ്ട് നാടിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഉത്തമ പൗരന്മാരായി വളർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പ്രവേശനോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചത്.ബർ ദുബൈ മേഖല കോ-ഓർഡിനേറ്റർ ബിന്‍റു മത്തായിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ മൻകൂൽ പാർക്കിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ചാപ്റ്റർ സെക്രട്ടറി സി.എൻ.എൻ ദിലീപ്, കൺവീനർ സ്മിത മേനോൻ, ജോയിന്‍റ്​ കൺവീനർ പ്രിയ ദീപു, ഓർമ മുൻ പ്രസിഡന്‍റ്​ അബ്ദുൽ റഷീദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

    ഐ.ടി കോർഡിനേറ്റർ നജീബ് മുഹമ്മദ്, മേഖല പ്രതിനിധി സൗമ്യ രഞ്ജിത്, അധ്യാപകരായ സംഗീത, ദീപ്തി, പേരന്‍റ്​ കോ-ഓർഡിനേറ്റർ അജിത്, രക്ഷിതാക്കളായ ജെസ്സി, ബിജുരാജ് എന്നിവർ ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. അധ്യാപകരായ ബാബുരാജ് ഉറവും ഷോബിനും കുട്ടികളോടൊപ്പം കളികളും പാട്ടുകളും കഥകളുമായി സംവദിച്ചു. കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും പ്രവർത്തകരുമായി ഏകദേശം അമ്പതോളം പേർ പങ്കെടുത്ത പ്രവേശനോത്സവം പ്രവാസി മലയാളി സമൂഹത്തിന് പുതിയ പ്രതീക്ഷയുടെ തുടക്കമായി.

    TAGS: kanikonna, Bur Dubai
    News Summary - Kanikonna Learning Center in Bur Dubai
    Similar News
    Next Story
    X