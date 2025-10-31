Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 31 Oct 2025 7:27 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Oct 2025 7:28 AM IST

    കാ​ന​ത്തൂ​ർ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    കാ​ന​ത്തൂ​ർ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    കാ​ന​ത്തൂ​ർ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ത​ൻ​സി ഹാ​ഷി​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദു​ബൈ: കാ​സ​ർ​കോ​ട് കാ​ന​ത്തൂ​ർ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ പ​ത്താം വാ​ർ​ഷി​ക ആ​ഘോ​ഷ​വും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ദു​ബൈ ഗ​ർ​ഹൂ​ദി​ലെ ഈ​റ്റ് ആ​ൻ​ഡ്​ ഡ്രി​ങ്ക് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ത​ൻ​സി ഹാ​ഷി​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    കാ​ന​ത്തൂ​ർ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ഖി​ൽ ന​മ്പ്യാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കൂ​ട്ടാ​യ്മ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കു​മാ​ര​ൻ നെ​യ്യം​ക​യം സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ നീ​രാ​വ​ള​പ്പ്, പാ​ടി ഗം​ഗാ​ധ​ര​ൻ നാ​യ​ർ, പ്ര​വാ​സി എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ ഗം​ഗാ​ധ​ര​ൻ രാ​വ​ണേ​ശ്വ​രം എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ർ നേ​ർ​ന്നു. കൂ​ട്ടാ​യ്മ ട്ര​ഷ​റ​ർ ര​തീ​ഷ് നാ​രാ​യ​ണ​ൻ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ മ​റ്റു പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കാ​ന​ത്തൂ​ർ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ പ​ത്താം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ൽ ഒ​രു​വ​ർ​ഷം നീ​ളു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി.

    വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച അ​ഖി​ൽ ന​മ്പ്യാ​ർ, ശ​ബ​രി​നാ​ഥ് മൂ​ടേം​വീ​ട്, ആ​ശി​ഷ് മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ, ഗാ​യ​ത്രി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും കൂ​ട്ടാ​യ്മ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​യും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    X