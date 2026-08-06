Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightകല്യാൺ സിൽക്സിന്റെ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 6 Aug 2026 4:50 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Aug 2026 4:50 PM IST

    കല്യാൺ സിൽക്സിന്റെ 37-ാമത് ഷോറൂം ഷാർജയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    കല്യാൺ സിൽക്സിന്റെ 37-ാമത് ഷോറൂം ഷാർജയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    കല്യാൺ സിൽക്സിന്റെ ഷാർജയിലെ പുതിയ ഷോറൂമിന്‍റെ ഉദ്ഘാടനം ശൈഖ്​ അബ്ദുല്ല മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമി നിർവഹിക്കുന്നു. കല്യാൺ സിൽക്സ് ചെയർമാൻ ടി.എസ്. പട്ടാഭിരാമൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ മഹേഷ് പട്ടാഭിരാമൻ, വി.ഒ. സെബാസ്റ്റ്യൻ, ഉണ്ണി മേനോൻ, അനന്തരാമൻ, വി.ടി. സലിം, ധനിൽ കല്ലാറ്റ് എന്നിവർ സമീപം

    ഷാർജ: ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വസ്ത്രശൃംഖലകളിലൊന്നായ കല്യാൺ സിൽക്സിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഷോറൂം ഷാർജയിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. ഷാർജയിലെ റോള്ളയിൽ ആഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് രാവിലെ 10.50-ന് നടന്ന പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിൽ ശൈഖ്​ അബ്ദുല്ല മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമി പുതിയ ഷോറൂമിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. കല്യാൺ സിൽക്സിന്റെ ഷാർജയിലെ മൂന്നാമത്തെ ഷോറൂമും ആഗോള ശൃംഖലയിലെ 37-ാമത് ഷോറൂമുമാണിത്.

    ചടങ്ങിൽ കല്യാൺ സിൽക്സ് ചെയർമാൻ ടി.എസ്. പട്ടാഭിരാമൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ മഹേഷ് പട്ടാഭിരാമൻ എന്നിവർക്കൊപ്പം പ്രമുഖരായ വി.ഒ. സെബാസ്റ്റ്യൻ, ഉണ്ണിമേനോൻ, ശൈലേന്ദ്ര റുഗ്‌വാണി, അനന്തരാമൻ, വി.ടി. സലീം തുടങ്ങിയ വിശിഷ്ടാതിഥികളും കല്യാൺ സിൽക്‌സ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഓപറേഷനൽ സി.ഇ.ഒ ധനിൽ കല്ലാറ്റും പങ്കെടുത്തു.

    ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾ നെഞ്ചേറ്റിയ കല്യാൺ സിൽക്സിന്റെ സവിശേഷമായ വസ്ത്രശേഖരങ്ങളാണ് പുതിയ ഷോറൂമിലും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ പ്രശസ്തമായ നെയ്ത്തുകേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കല്യാൺ സിൽക്സിന്റെ സ്വന്തം തറികളിൽനിന്ന് നേരിട്ടെത്തിക്കുന്ന പട്ടുസാരികളുടെ വിപുലവുമായ ശേഖരമുൾപ്പടെ വെഡ്ഡിങ്​ കളക്ഷൻസ്, ഡിസൈനർ സാരികൾ, ഡെയ്​ലി വെയർ സാരികൾ, ലാച്ച, ലഹങ്ക, ഡ്രസ്​ മെറ്റീരിയലുകൾ എന്നിവയുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ശ്രേണിയും കല്യാൺ സിൽക്സിന് മാത്രം സാധ്യമാകുന്ന മിതമായ നിരക്കിൽ ഇവിടെ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    യുവത്വത്തിന്റെ ഫാഷൻ സങ്കൽപങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ വെസ്റ്റേൺ വെയർ, ട്രെൻഡി ചുരിദാറുകൾ, റെഡി-ടു-സ്റ്റിച്ച് കളക്​ഷനുകളും അതിവിപുലമായ മെൻസ് വെയർ, കിഡ്സ് വെയർ കളക്​ഷനുകളും കല്യാൺ സിൽക്സിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsNew showroomSharjahKalyan Silks
    News Summary - കല്യാൺ സിൽക്സിന്റെ പുതിയ ഷോറൂം ഷാർജയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു
    Similar News
    Next Story
    X