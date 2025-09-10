Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    10 Sept 2025 9:42 AM IST
    Updated On
    10 Sept 2025 9:42 AM IST

    കാ​ളി​കാ​വ് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സംഘടിപ്പിച്ചു

    കാ​ളി​കാ​വ് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സംഘടിപ്പിച്ചു
    കാ​ളി​കാ​വ് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്​

    അ​ജ്മാ​ൻ: യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ കാ​ളി​കാ​വ് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍റെ വാ​ർ​ഷി​ക ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യ ‘കാ​ളി​കാ​വ് ഒ​ന്നി​ച്ചോ​ണം 2025’ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച അ​ജ്മാ​ൻ തും​ബെ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    സം​ഗീ​തം, നൃ​ത്തം, ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, ഗാ​ന​മേ​ള, കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. മു​തി​ർ​ന്ന അം​ഗ​വും ‘കാ​പ്പാ’ സ്ഥാ​പ​ക​ന്മാ​രി​ലൊ​രാ​ളു​മാ​യ ഹൈ​ദ​ർ അ​ലി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്‌​ത ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഷ​ഫീ​ഖ് കു​റു​ക്ക​ൻ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ഉ​ണ്ണി അ​ധ്യ​ക്ഷ​പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. റി​യാ​സ് ചോ​ല​ക്ക​ൽ, കെ.​ടി. ജം​ഷീ​ർ, റി​യാ​സ്, നൗ​ഷാ​ദ്, വി. ​റ​ഫീ​ഖ്, മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ, ജ​സീ​ൽ, അ​ഫ്സ​ൽ, ഷ​ഫീ​ഖ്, അ​ർ​ഷാ​ദ്, സു​ഹൈ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ള​റി​യി​ച്ചു.

