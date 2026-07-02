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    U.A.E
    Posted On
    date_range 2 July 2026 8:19 AM IST
    Updated On
    date_range 2 July 2026 8:19 AM IST

    കക്കാട്ടിരി യു.എ.ഇ മഹല്ല് കമ്മിറ്റി

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    കക്കാട്ടിരി യു.എ.ഇ മഹല്ല് കമ്മിറ്റി
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    ദുബൈ: കക്കാട്ടിരി യു.എ.ഇ മഹല്ല് കമ്മിറ്റി ജനറൽബോഡി യോഗം ദുബൈയിൽ നടന്നു. കെ.പി. അൻസാറിന്‍റെ ഖുർആൻ പാരായണത്തോടെ തുടങ്ങിയ യോഗത്തിൽ കെ.വി. റഷീദ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. പ്രസിഡന്‍റ്​ ഒ.വി. സൈനുദ്ദീൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. അൻസാർ കണക്കവതരിപ്പിച്ചു.

    2026-28 വർഷത്തേക്കുള്ള ഭാരവാഹികളായി ഒ.വി. സൈനുദ്ദീൻ (പ്രസി.), കെ.സി. യഹ്‌യ, സി.വി. ഉസ്മാൻ (വൈസ് പ്രസി.), കെ.പി. അൻസാർ (ജന. സെക്ര.) ടി. റഫീഖ്, എ.വി. ഷഫീഖ് (ജോ. സെക്ര.), കെ.എൻ. റഫീഖ് (ട്രഷ.), കെ.പി. സുഹൈബ് (ജോ. ട്രഷ.) എന്നിവരെയും നാലംഗ ഉപദേശക സമിതിയും 15 എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു. ബഷീർ അൽഐൻ നന്ദി പറഞ്ഞു.

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    TAGS:DubaiMahal CommitteeUAE
    News Summary - Kakattiri UAE Mahal Committee
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