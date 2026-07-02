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Posted Ondate_range 2 July 2026 8:19 AM IST
Updated Ondate_range 2 July 2026 8:19 AM IST
കക്കാട്ടിരി യു.എ.ഇ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിtext_fields
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News Summary - Kakattiri UAE Mahal Committee
ദുബൈ: കക്കാട്ടിരി യു.എ.ഇ മഹല്ല് കമ്മിറ്റി ജനറൽബോഡി യോഗം ദുബൈയിൽ നടന്നു. കെ.പി. അൻസാറിന്റെ ഖുർആൻ പാരായണത്തോടെ തുടങ്ങിയ യോഗത്തിൽ കെ.വി. റഷീദ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. പ്രസിഡന്റ് ഒ.വി. സൈനുദ്ദീൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. അൻസാർ കണക്കവതരിപ്പിച്ചു.
2026-28 വർഷത്തേക്കുള്ള ഭാരവാഹികളായി ഒ.വി. സൈനുദ്ദീൻ (പ്രസി.), കെ.സി. യഹ്യ, സി.വി. ഉസ്മാൻ (വൈസ് പ്രസി.), കെ.പി. അൻസാർ (ജന. സെക്ര.) ടി. റഫീഖ്, എ.വി. ഷഫീഖ് (ജോ. സെക്ര.), കെ.എൻ. റഫീഖ് (ട്രഷ.), കെ.പി. സുഹൈബ് (ജോ. ട്രഷ.) എന്നിവരെയും നാലംഗ ഉപദേശക സമിതിയും 15 എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു. ബഷീർ അൽഐൻ നന്ദി പറഞ്ഞു.
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