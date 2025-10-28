കൈരളി ഖോർഫക്കാൻ യൂനിറ്റ് സമ്മേളനംtext_fields
ഖോർഫക്കാൻ: കൈരളി കൾചറൽ അസോസിയേഷൻ ഖോർഫക്കാൻ യൂനിറ്റ് സമ്മേളനം കൈരളി മുൻ സഹ രക്ഷാധികരി കെ.പി. സുകുമാരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കൈരളി സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി സുജിത്ത് വി.പി, സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ട്രഷറർ ബൈജു രാഘവൻ എന്നിവർ ആശംസ നേർന്നു. യൂനിറ്റ് ആക്ടിങ് സെക്രട്ടറി സുനിൽ ചെമ്പള്ളി പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും ട്രഷറർ സതീഷ് ഓമല്ലൂർ സാമ്പത്തിക റിപ്പോർട്ടും സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി അംഗം അഷ്റഫ് പിലാക്കൽ സംഘടന റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിച്ചു. സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി അംഗം രഞ്ജിനി മനോജ് നന്ദി പറഞ്ഞു.
യൂനിറ്റിന്റെ പുതിയ ഭാരവാഹികളായി സുനിൽ ചെമ്പള്ളി (സെക്രട്ടറി), റാംസൺ രവീന്ദ്രൻ(പ്രസിഡന്റ്), ജനാർദനൻ (ജോ. സെക്രട്ടറി), നിസാം(വൈസ് പ്രസിഡന്റ്), സതീഷ് ഓമല്ലൂർ(ട്രഷറർ), രഞ്ജിനി മനോജ് (ജോ. ട്രഷറർ), ഗോപികാ അജയ് (വനിത കൺവീനർ), വിശ്വനാഥൻ (കൾചറൽ കൺവീനർ), ഹഫീസ് ബഷീർ (നോർക്ക കൺവീനർ), ബൈജു രാഘവൻ (മീഡിയ കൺവീനർ), മാത്യു(സ്പോർട്സ് കൺവീനർ), സോജാ നിസാം (ബാലകൈരളി കൺവീനർ), അജിതാ റാംസൺ (മലയാളം മിഷൺ കൺവീനർ) എന്നിവർ ഉൾപ്പടെ 21 അംഗ കമ്മിറ്റിയെയും സമ്മേളനം തെരഞ്ഞെടുത്തു.
