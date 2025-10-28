Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 28 Oct 2025 7:46 AM IST
    കൈ​ര​ളി ഖോ​ർ​ഫ​ക്കാ​ൻ യൂ​നി​റ്റ് സ​മ്മേ​ള​നം

    കൈ​ര​ളി ഖോ​ർ​ഫ​ക്കാ​ൻ യൂ​നി​റ്റ് സ​മ്മേ​ള​നം
    റാം​സ​ൺ ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), സു​നി​ൽ ചെ​മ്പ​ള്ളി (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), സ​തീ​ഷ് ഓ​മ​ല്ലൂ​ർ (ട്ര​ഷ​റ​ർ)

    ഖോ​ർ​ഫ​ക്കാ​ൻ: കൈ​ര​ളി ക​ൾ​ച​റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഖോ​ർ​ഫ​ക്കാ​ൻ യൂ​നി​റ്റ് സ​മ്മേ​ള​നം കൈ​ര​ളി മു​ൻ സ​ഹ ര​ക്ഷാ​ധി​ക​രി കെ.​പി. സു​കു​മാ​ര​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കൈ​ര​ളി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ജി​ത്ത് വി.​പി, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ട്ര​ഷ​റ​ർ ബൈ​ജു രാ​ഘ​വ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. യൂ​നി​റ്റ് ആ​ക്ടി​ങ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നി​ൽ ചെ​മ്പ​ള്ളി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ട്ര​ഷ​റ​ർ സ​തീ​ഷ് ഓ​മ​ല്ലൂ​ർ സാ​മ്പ​ത്തി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം അ​ഷ്റ​ഫ് പി​ലാ​ക്ക​ൽ സം​ഘ​ട​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ര​ഞ്ജി​നി മ​നോ​ജ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    യൂ​നി​റ്റി​ന്‍റെ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി സു​നി​ൽ ചെ​മ്പ​ള്ളി (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), റാം​സ​ൺ ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ(​പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), ജ​നാ​ർ​ദ​ന​ൻ (ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി), നി​സാം(​വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), സ​തീ​ഷ് ഓ​മ​ല്ലൂ​ർ(​ട്ര​ഷ​റ​ർ), ര​ഞ്ജി​നി മ​നോ​ജ് (ജോ. ​ട്ര​ഷ​റ​ർ), ഗോ​പി​കാ അ​ജ​യ് (വ​നി​ത ക​ൺ​വീ​ന​ർ), വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ൻ (ക​ൾ​ച​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ), ഹ​ഫീ​സ് ബ​ഷീ​ർ (നോ​ർ​ക്ക ക​ൺ​വീ​ന​ർ), ബൈ​ജു രാ​ഘ​വ​ൻ (മീ​ഡി​യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ), മാ​ത്യു(​സ്പോ​ർ​ട്​​സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ), സോ​ജാ നി​സാം (ബാ​ല​കൈ​ര​ളി ക​ൺ​വീ​ന​ർ), അ​ജി​താ റാം​സ​ൺ (മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൺ ക​ൺ​വീ​ന​ർ) എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ 21 അം​ഗ ക​മ്മി​റ്റി​യെ​യും സ​മ്മേ​ള​നം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

