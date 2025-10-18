‘കൈരളി കേരളോത്സവം’ സ്വാഗതസംഘം രൂപവത്കരിച്ചു

‘കൈരളി കേരളോത്സവം’ സ്വാഗതസംഘം രൂപവത്കരിച്ചുtext_fields
ഫുജൈറ: യു.എ.ഇ ദേശീയദിനത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് കൈരളി കൾചറൽ അസോസിയേഷൻ ഫുജൈറ യൂനിറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കേരളോത്സവത്തിന്റെ നടത്തിപ്പിനായി അബ്ദുൽ ഹഖ് -ചെയർമാൻ, അഷ്റഫ് പിലാക്കൽ -വൈസ് ചെയർമാൻ, ഹരിഹരൻ -ജനറൽ കൺവീനർ, വിൽസൺ പട്ടാഴി -ജോ. കൺവീനറുമായ 101 അംഗ സ്വാഗതസംഘം രൂപവത്കരിച്ചു.
വിവിധ സബ് കമ്മിറ്റി കൺവീനർമാരെയും യോഗം തിരഞ്ഞെടുത്തു. യൂനിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് പ്രദീപ് കുമാറിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഫുജൈറ കൈരളി ഓഫിസിൽ ചേർന്ന സ്വാഗതസംഘ രൂപവത്കരണ യോഗം കൈരളി സെൻട്രൽ കമ്മറ്റി സെക്രട്ടറി വി.പി. സുജിത്ത് ഉദ്ഘാടനംചെയ്തു. ലോക കേരളസഭാംഗം ലെനിൻ ജി. കുഴിവേലി, സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് വിൽസൺ പട്ടാഴി, യൂനിറ്റ് ജോ. സെക്രട്ടറി ടിറ്റോ തോമസ്, സുഭാഷ് വി.എസ്, രാജശേഖരൻ വല്ലത്ത്, ശ്രീവിദ്യ, രഞ്ജിത്ത് നിലമേൽ, സതീശൻ പൊട്ടത്ത്, ജുനൈസ്, സുധീഷ്, മിനു തോമസ്, ഷൗഫീദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
കൈരളി ഫുജൈറ യൂനിറ്റ് സെക്രട്ടറി വിഷ്ണു അജയ് സ്വാഗതവും നമിത പ്രമോദ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
