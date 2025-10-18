Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_right‘കൈരളി കേരളോത്സവം’...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 18 Oct 2025 8:59 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Oct 2025 8:59 AM IST

    ‘കൈരളി കേരളോത്സവം’ സ്വാഗതസംഘം രൂപവത്കരിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ‘കൈരളി കേരളോത്സവം’ സ്വാഗതസംഘം രൂപവത്കരിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ‘കൈ​ര​ളി കേ​ര​ളോ​ത്സ​വം’ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ യോ​ഗം

    Listen to this Article

    ഫു​ജൈ​റ: യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​ത്തി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ കൈ​ര​ളി ക​ൾ​ച​റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഫു​ജൈ​റ യൂ​നി​റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ളോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്‍റെ ന​ട​ത്തി​പ്പി​നാ​യി അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ഖ് -ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് പി​ലാ​ക്ക​ൽ -വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ, ഹ​രി​ഹ​ര​ൻ -ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ, വി​ൽ‌​സ​ൺ പ​ട്ടാ​ഴി -ജോ. ​ക​ൺ​വീ​ന​റു​മാ​യ 101 അം​ഗ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു.

    വി​വി​ധ സ​ബ് ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രെ​യും യോ​ഗം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ്ര​ദീ​പ് കു​മാ​റി​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ഫു​ജൈ​റ കൈ​ര​ളി ഓ​ഫി​സി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ യോ​ഗം കൈ​ര​ളി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മ​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​പി. സു​ജി​ത്ത് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്തു. ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭാം​ഗം ലെ​നി​ൻ ജി. ​കു​ഴി​വേ​ലി, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​ൽ​സ​ൺ പ​ട്ടാ​ഴി, യൂ​നി​റ്റ് ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി​റ്റോ തോ​മ​സ്, സു​ഭാ​ഷ് വി.​എ​സ്, രാ​ജ​ശേ​ഖ​ര​ൻ വ​ല്ല​ത്ത്, ശ്രീ​വി​ദ്യ, ര​ഞ്ജി​ത്ത് നി​ല​മേ​ൽ, സ​തീ​ശ​ൻ പൊ​ട്ട​ത്ത്, ജു​നൈ​സ്, സു​ധീ​ഷ്, മി​നു തോ​മ​സ്, ഷൗ​ഫീ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    കൈ​ര​ളി ഫു​ജൈ​റ യൂ​നി​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​ഷ്ണു അ​ജ​യ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ന​മി​ത പ്ര​മോ​ദ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsKairalikerala festivalgulf news malayalam
    News Summary - Kairali Kerala Festival Welcome Team formed
    Similar News
    Next Story
    X