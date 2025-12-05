Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 5 Dec 2025 8:59 AM IST
    date_range 5 Dec 2025 8:59 AM IST

    കൈ​ര​ളി കേ​ര​ളോ​ത്സ​വം നാളെ ഫു​ജൈ​റ​യി​ൽ

    നാളെ വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ച്​ മ​ണി മു​ത​ൽ ഫു​ജൈ​റ എ​ക്സ്പോ സെ​ന്‍റ​ർ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ക്കും
    കൈ​ര​ളി കേ​ര​ളോ​ത്സ​വം നാളെ ഫു​ജൈ​റ​യി​ൽ
    ഫു​ജൈ​റ: ഈ​ദു​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കൈ​ര​ളി ക​ൾ​ച​റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഫു​ജൈ​റ യൂ​നി​റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘കൈ​ര​ളി കേ​ര​ളോ​ത്സ​വം’ ഡി​സം​ബ​ർ ആ​റ്​ ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ച്​ മ​ണി മു​ത​ൽ ഫു​ജൈ​റ എ​ക്സ്പോ സെ​ന്‍റ​ർ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ക്കും. ശൈ​ഖ്​ സ​ഈ​ദ്‌ സു​റൂ​ർ സൈ​ഫ് അ​ൽ ശ​ർ​ഖി, മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​റും ക​വി​യു​മാ​യ മു​രു​ക​ൻ കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​കും.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ സാം​സ്കാ​രി​ക​പ്പെ​രു​മ വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, തി​രു​വാ​തി​ര, ഒ​പ്പ​ന, അ​റ​ബി​ക് ഡാ​ൻ​സ്, ശാ​സ്ത്രീ​യ നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ, നാ​ടോ​ടി നൃ​ത്തം, സി​നി​മാ​റ്റി​ക് ഡാ​ൻ​സ്, നാ​ട​ൻ​പാ​ട്ട്, ശി​ങ്കാ​രി​മേ​ളം, കോ​ൽ​ക്ക​ളി, ക​ള​രി​പ്പ​യ​റ്റ്, യു​വ​ഗാ​യ​ക​രാ​യ വൈ​ഷ്ണ​വ് ഗി​രീ​ഷും ശ്രേ​യ​യും ന​യി​ക്കു​ന്ന ഗാ​ന​മേ​ള, സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം എ​ന്നി​വ വി​വി​ധ വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യി അ​ര​ങ്ങേ​റും. തെ​യ്യം, കാ​വ​ടി​യാ​ട്ടം, പു​ലി​ക​ളി തു​ട​ങ്ങി ഒ​ട്ടേ​റെ കേ​ര​ളീ​യ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളും വാ​ദ്യ​മേ​ള​ങ്ങ​ളും അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന വ​ർ​ണ ശ​ബ​ള​മാ​യ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര കേ​ര​ളോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് പൂ​ര​പ്പൊ​ലി​മ​യേ​കും. വി​വി​ധ ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല​ക​ൾ, പു​സ്ത​ക സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി വ്യ​ത്യ​സ്ത​ങ്ങ​ളാ​യ സ്റ്റാ​ളു​ക​ളും ഒ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍റെ​യും നോ​ർ​ക്ക​യു​ടെ​യും പ്ര​ത്യേ​ക പ​വി​ലി​യ​നു​ക​ളും ഉ​ത്സ​വ ന​ഗ​റി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. കേ​ര​ളോ​ത്സ​വം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളും പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച് വ​രു​ന്ന​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഹ​രി​ഹ​ര​ൻ, ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ഖ്, മീ​ഡി​യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജോ​യ് മോ​ൻ, കൈ​ര​ളി ഫു​ജൈ​റ യൂ​നി​റ്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ റ്റി​റ്റോ തോ​മ​സ്, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ വി​ൽ​സ​ൺ പ​ട്ടാ​ഴി, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ആ​ക്ടി​ങ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ധീ​ർ തെ​ക്കേ​ക്ക​ര, സ​ന്തോ​ഷ് ഓ​മ​ല്ലൂ​ർ, ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭാം​ഗം ലെ​നി​ൻ ജി. ​കു​ഴി​വേ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

