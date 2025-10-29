Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightകൈ​ര​ളി ഫു​ജൈ​റ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 7:26 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 7:26 AM IST

    കൈ​ര​ളി ഫു​ജൈ​റ യൂ​നി​റ്റ് സ​മ്മേ​ള​നം

    text_fields
    bookmark_border
    കൈ​ര​ളി ഫു​ജൈ​റ യൂ​നി​റ്റ് സ​മ്മേ​ള​നം
    cancel
    camera_alt

    ഹ​രി​ഹ​ര​ൻ, അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ഖ്, ടി​റ്റോ തോ​മ​സ്

    Listen to this Article

    ഫു​ജൈ​റ: കൈ​ര​ളി ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഫു​ജൈ​റ യൂ​നി​റ്റ് സ​മ്മേ​ള​നം കൈ​ര​ളി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മ​റ്റി മു​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ന്തോ​ഷ് ഓ​മ​ല്ലൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കൈ​ര​ളി ഫു​ജൈ​റ ഓ​ഫി​സി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പ്ര​ദീ​പ് കു​മാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി​രു​ന്നു.

    യൂ​നി​റ്റ് ജോ​യ​ന്‍റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി​റ്റോ തോ​മ​സ് അ​നു​ശോ​ച​നം അ​റി​യി​ച്ചു. യൂ​നി​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​ഷ്ണു അ​ജ​യ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും യൂ​നി​റ്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ നി​ഷാ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ വി​ൽ​സ​ൺ പ​ട്ടാ​ഴി സം​ഘ​ട​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​പി. സു​ജി​ത്, ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ അം​ഗം ലെ​നി​ൻ ജി ​കു​ഴി​വേ​ലി, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഉ​മ്മ​ർ ചോ​ല​ക്ക​ൽ, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ഷ​റ​ഫ് പി​ലാ​ക്ക​ൽ, ന​മി​താ പ്ര​മോ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ഹ​രി​ഹ​ര​ൻ (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ഖ് (പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്), ടി​റ്റോ തോ​മ​സ് (ട്ര​ഷ​റ​ർ), വി​ഷ്ണു അ​ജ​യ് (ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ) എ​ന്നി​വ​ർ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ 25 അം​ഗ യൂ​നി​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി​യെ സ​മ്മേ​ള​നം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. കൈ​ര​ളി യൂ​നി​റ്റ് വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യി ശ്രീ​വി​ദ്യ ടീ​ച്ച​റെ​യും ജോ​യ​ന്‍റ്​ ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യി ലാ​വ​ണ്യ​യെ​യും സ​മ്മേ​ള​നം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf NewsUnit Conferencekairali fujairah
    News Summary - Kairali Fujairah Unit Conference
    Similar News
    Next Story
    X