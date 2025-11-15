Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    15 Nov 2025 8:24 AM IST
    Updated On
    15 Nov 2025 8:24 AM IST

    കൈ​ര​ളി ഫു​ജൈ​റ കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ആ​ഘോ​ഷം

    കൈ​ര​ളി ഫു​ജൈ​റ കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ആ​ഘോ​ഷം
    കൈ​ര​ളി ക​ൾ​ച​റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഫു​ജൈ​റ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ആ​ഘോ​ഷം ഡോ. ​പ്രേം​കു​മാ​ർ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ഫു​ജൈ​റ: കൈ​ര​ളി ക​ൾ​ച​റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഫു​ജൈ​റ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ആ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഫു​ജൈ​റ കൈ​ര​ളി ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷം സാ​മൂ​ഹി​ക നി​രീ​ക്ഷ​ക​നും എ​ഴു​ത്തു​ക്കാ​ര​നു​മാ​യ ഡോ. ​പ്രേം​കു​മാ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്തു. കൈ​ര​ളി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ വി​ത്സ​ൺ പ​ട്ടാ​ഴി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭാം​ഗം ലെ​നി​ൻ ജി. ​കു​ഴി​വേ​ലി, കൈ​ര​ളി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി മു​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ന്തോ​ഷ് ഓ​മ​ല്ലൂ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ബൈ​ജു രാ​ഘ​വ​ൻ, ക​ൾ​ച​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ന​മി​ത പ്ര​മോ​ദ്, ഫു​ജൈ​റ യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ടി.​എ. ഹ​ഖ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ റ്റി​റ്റോ തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ജി​ത്ത് വി.​പി സ്വാ​ഗ​ത​വും ഫു​ജൈ​റ യൂ​നി​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​രി​ഹ​ര​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. തു​ട​ർ​ന്ന് കൈ​ര​ളി​യു​ടെ ഫു​ജൈ​റ, കോ​ർ​ഫ​ക്കാ​ൻ, ദി​ബ്ബ, ക​ൽ​ബ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ലെ ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ​ക​ളും ബാ​ല​കൈ​ര​ളി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സു​ധീ​ർ തെ​ക്കേ​ക്ക​ര, വി​ഷ്ണു അ​ജ​യ്, പ്ര​ദീ​പ് കു​മാ​ർ, റ​ഷീ​ദ് ക​ല്ലു​മ്പു​റം, പ്ര​മോ​ദ് പ​ട്ടാ​ന്നൂ​ർ, കെ.​എ​ൽ.​അ​ഷ​റ​ഫ്, സു​നി​ൽ ചെ​മ്പ​ള്ളി​ൽ, പ്രി​ൻ​സ് തെ​ക്കൂ​ട്ട​യി​ൽ, ഷ​ജ​റ​ത്ത് ഹ​ർ​ഷ​ൽ, ര​ഞ്ജി​നി മ​നോ​ജ്, ശ്രീ​വി​ദ്യ ടീ​ച്ച​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

