Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    9 Oct 2025 9:13 AM IST
    Updated On
    9 Oct 2025 9:13 AM IST

    കൈ​ര​ളി ഫു​ജൈ​റ ദി​ബ്ബ യൂ​നി​റ്റ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    onam celebration
    Listen to this Article

    ഫു​ജൈ​റ: കൈ​ര​ളി ക​ൾ​ച​റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഫു​ജൈ​റ ദി​ബ്ബ യൂ​നി​റ്റ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ദി​ബ്ബ ലു​ലു ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ആ​ഘോ​ഷം പ​ത്തോ​ളം ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​ര​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. കൈ​ര​ളി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ വി​ൽ​സ​ൺ പ​ട്ടാ​ഴി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കൈ​ര​ളി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ഷ​ജ​റ​ത് ഹ​ർ​ഷ​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​തവ​ഹി​ച്ചു. മു​ൻ ഇ​ടു​ക്കി എം.​എ​ൽ.​എ കെ.​കെ ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. ദി​ബ്ബ ഡാ​ൻ​സ് സ്‌​കൂ​ൾ, ദു​ബൈ സി​ങ് ബ്രോ​സ്, കൈ​ര​ളി ദി​ബ്ബ ക​ലാ​വി​ഭാ​ഗം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഗീ​ത-​നൃ​ത്താ​വി​ഷ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. ദി​ബ്ബ യൂ​നി​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി റാ​ഷി​ദ് ക​ല്ലും​പു​റം സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ഷ്‌​റ​ഫ് പി​ലാ​ക്ക​ൽ, അ​ൻ​വ​ർ​ഷാ, അ​ബ്ദു​ൽ കാ​ദ​ർ എ​ട​യൂ​ർ, അ​ബ്ദു​ല്ല, സു​നി​ൽ ദ​ത്ത്, സാ​ബു, ഹ​രീ​ഷ്, ഷ​ക്കീ​ർ, ഷൗ​ക്ക​ത്ത്, ശ​ശി​കു​മാ​ർ, യ​ദു​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Gulf News onam celebration uae news kairali fujairah
    News Summary - Kairali Fujairah Dibba Unit Onam Celebration
