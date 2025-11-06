Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 6 Nov 2025 7:40 AM IST
    date_range 6 Nov 2025 7:40 AM IST

    കൈരളി ഫുജൈറ സെൻട്രൽ വാർഷിക സമ്മേളനം

    കൈരളി ഫുജൈറ സെൻട്രൽ വാർഷിക സമ്മേളനം
    വി​ൽ‌​സ​ൺ പ​ട്ടാ​ഴി (പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്),സു​ജി​ത് വി.​പി (സെ​ക്ര​ട്ട​റി),ബൈ​ജു രാ​ഘ​വ​ൻ (ട്ര​ഷ​റ​ർ)

    ഫു​ജൈ​റ: കൈ​ര​ളി ക​ൾ​ച​റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഫു​ജൈ​റ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ​മ്മേ​ള​നം ഇ.​എം. അ​ഷ്റ​ഫ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി മു​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ന്തോ​ഷ് ഓ​മ​ല്ലൂ​ർ, ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭാം​ഗം ലെ​നി​ൻ ജി. ​കു​ഴി​വേ​ലി, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വ​നി​ത ക​ൺ​വീ​ന​ർ ര​ഞ്ജി​നി മ​നോ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​ൽ​സ​ൺ പ​ട്ടാ​ഴി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ജി​ത്ത് വി.​പി സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം റാ​ഷീ​ദ് ക​ല്ലു​മ്പു​റം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം പ്ര​ദീ​പ് കു​മാ​ർ അ​നു​ശോ​ച​ന പ്ര​മേ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ജി​ത്ത് വി.​പി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും, ട്ര​ഷ​റ​ർ ബൈ​ജു രാ​ഘ​വ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം പ്രി​ൻ​സ് ക്ര​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. വി​ൽ​സ​ൺ പ​ട്ടാ​ഴി, എ.​പി സി​ദ്ദി​ഖ്, അ​ഷ​റ​ഫ് പി​ലാ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​സീ​ഡി​യം പ്ര​തി​നി​ധി സ​മ്മേ​ള​നം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    കൈ​ര​ളി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി സു​ജി​ത് വി.​പി (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), വി​ൽ‌​സ​ൺ പ​ട്ടാ​ഴി (പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്), ബൈ​ജു രാ​ഘ​വ​ൻ (ട്ര​ഷ​റ​ർ), റാ​ഷീ​ദ് ക​ല്ലു​മ്പു​റം, പ്ര​ദീ​പ് കു​മാ​ർ (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റു​മാ​ർ), സു​ധീ​ർ തെ​ക്കേ​ക്ക​ര, വി​ഷ്ണു അ​ജ​യ് (ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ), ഉ​മ്മ​ർ ചോ​ല​ക്ക​ൽ (ജോ. ​ട്ര​ഷ​റ​ർ) എ​ന്നി​വ​രെ കൂ​ടാ​തെ സ​ബ് ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യി ലെ​നി​ൻ ജി. ​കു​ഴി​വേ​ലി​ൽ (മീ​ഡി​യ, ഐ.​ടി), ഷ​ജ​റ​ത്ത് ഹ​ർ​ഷ​ൽ (വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം), അ​ഷ​റ​ഫ് പി​ലാ​ക്ക​ൽ (നോ​ർ​ക്ക, മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ), പ്രി​ൻ​സ് തെ​ക്കൂ​ട്ട​യി​ൽ (സ്പോ​ർ​ട്സ്), ന​മി​ത പ്ര​മോ​ദ്, ര​ഞ്ജി​നി മ​നോ​ജ് (ക​ൾ​ച​റ​ൽ), കെ.​പി സു​കു​മാ​ര​ൻ (ബാ​ല​കൈ​ര​ളി), അ​ൻ​വ​ർ ഷാ ​യു​വ​ധാ​ര (സാ​ഹി​ത്യം) എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന 31 അം​ഗ ക​മ്മി​റ്റി​യേ​യും സ​മ്മേ​ള​നം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:fujairahgulfnewsUAE
