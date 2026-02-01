Begin typing your search above and press return to search.
    കൈ​ര​ളി ഫു​ജൈ​റ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്

    കൈ​ര​ളി ഫു​ജൈ​റ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്
    കൈ​ര​ളി ഫു​ജൈ​റ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ

    പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    Listen to this Article

    ഫു​ജൈ​റ: കൈ​ര​ളി ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഫു​ജൈ​റ യൂ​നി​റ്റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഫു​ജൈ​റ ബ്ല​ഡ്‌ ബാ​ങ്കും, ലു​ലു മാ​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഡോ. ​നാ​സ​ർ ക്യാ​മ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ലു​ലു മാ​ൾ മാ​നേ​ജ​ർ ഷി​യാ​സ് ആ​ശം​സ അ​റി​യി​ച്ചു. ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭാം​ഗം ലെ​നി​ൻ ജി.​കു​ഴി​വേ​ലി, കൈ​ര​ളി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​ൽ‌​സ​ൺ പ​ട്ടാ​ഴി, ആ​ക്ടി​ങ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ധീ​ർ തെ​ക്കേ​ക്ക​ര, യൂ​നി​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​രി​ഹ​ര​ൻ, യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി.​എ ഹ​ഖ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ റ്റി​റ്റോ തോ​മ​സ്, ന​മി​താ പ്ര​മോ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. നി​സ്വാ​ർ​ഥ സേ​വ​ന​ത്തി​ന് ഫു​ജൈ​റ ബ്ല​ഡ്‌ ബാ​ങ്കി​നെ കൈ​ര​ളി ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. ര​ക്ത​ദാ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് കൈ​ര​ളി സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ന​ൽ​കി. ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ന് ക​ൺ​വീ​ന​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ നി​ഷാ​ൻ, ഡാ​ന്റോ, വി​ഷ്ണു അ​ജ​യ്, പ്ര​ദീ​പ്, ഉ​മ്മ​ർ ചോ​ല​യ്ക്ക​ൽ, ശ്രീ​വി​ദ്യ, ശി​വ, സ​തീ​ശ​ൻ പൊ​ട്ട​ത്ത്, മി​നു തോ​മ​സ് ലാ​വ​ണ്യ, അ​ജി​ത്ത്, സു​ധീ​ഷ്, ര​ഞ്ജി​ത്ത് നി​ല​മേ​ൽ, ജു​നൈ​സ്, അ​പ്പു, ബാ​ല​കൈ​ര​ളി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ക്ഷീ​ര​ജാ, ഇ​ഷാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ക്യാ​മ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

