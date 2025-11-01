Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 7:19 AM IST
    date_range 1 Nov 2025 7:19 AM IST

    കൈ​ര​ളി ദി​ബ്ബ യൂ​നി​റ്റ് സ​മ്മേ​ള​നം

    കൈ​ര​ളി ദി​ബ്ബ യൂ​നി​റ്റ് സ​മ്മേ​ള​നം
    സു​നി​ൽ ദ​ത്ത്,അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ കെ.​എ​ൽ,ഷ​ജ​റ​ത്ത്

    ഹ​ർ​ഷ​ൽ

    ദി​ബ്ബ: കൈ​ര​ളി ക​ൾ​ച​റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ദി​ബ്ബ യൂ​നി​റ്റ് സ​മ്മേ​ള​നം ദി​ബ്ബ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. കൈ​ര​ളി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​പി. സു​ജി​ത്ത് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കൈ​ര​ളി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. രാ​ഗി സു​നി​ൽ ദ​ത്ത് അ​നു​ശോ​ച​നം അ​റി​യി​ച്ചു.

    യൂ​നി​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി റാ​ഷി​ദ്‌ ക​ല്ലും​പു​റം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ട്ര​ഷ​റ​ർ കെ.​എ​ൽ. അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ സാ​മ്പ​ത്തി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും കൈ​ര​ളി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി മു​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ന്തോ​ഷ്‌ ഓ​മ​ല്ലൂ​ർ സം​ഘ​ട​നാ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ വി​ൽ​സ​ൺ പ​ട്ടാ​ഴി, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ പി​ലാ​ക്ക​ൽ, ഷ​ജ​റ​ത്ത് ഹ​ർ​ഷ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ അ​റി​യി​ച്ചു.

    കെ.​എ​ൽ. അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌(​സെ​ക്ര​ട്ട​റി), സു​നി​ൽ ദ​ത്ത് (പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്), ഷ​ജ​റ​ത്ത് ഹ​ർ​ഷ​ൽ (ട്ര​ഷ​റ​ർ), സു​ബൈ​ർ (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്), സാ​ബു (ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ശ്രീ​ജി​ത്ത് (ക​ൾ​ച​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ) എ​ന്നി​വ​ർ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ യൂ​നി​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി​യെ​യും രാ​ഗി സു​നി​ൽ ദ​ത്ത് ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യി യൂ​നി​റ്റ് വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗം ക​മ്മി​റ്റി​യെ​യും സ​മ്മേ​ള​നം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

