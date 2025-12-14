Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 14 Dec 2025 6:43 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Dec 2025 6:43 AM IST

    കൈ​ര​ളി ക​ൾ​ച​റ​ൽ അ​സോ. ഈ​ദു​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ്​ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    കൈ​ര​ളി ക​ൾ​ച​റ​ൽ അ​സോ. ഈ​ദു​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ്​ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    കൈ​ര​ളി ക​ൾ​ച​റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഫു​ജൈ​റ യൂ​നി​റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കേ​ര​ളോ​ത്സ​വം

    ഫു​ജൈ​റ: ഈ​ദു​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കൈ​ര​ളി ക​ൾ​ച​റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഫു​ജൈ​റ യൂ​നി​റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കേ​ര​ളോ​ത്സ​വം ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ച് മ​ണി മു​ത​ൽ ഫു​ജൈ​റ എ​ക്സ്പോ സെ​ന്‍റ​ർ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം ശൈ​ഖ്​ സ​ഈ​ദ്​ സു​റൂ​ർ സെ​യ്​​ഫ്​ അ​ൽ ശ​ർ​ഖി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​റും ക​വി​യു​മാ​യ മു​രു​ക​ൻ കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി.

    സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ടി.​എ. ഹ​ഖ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഫു​ജൈ​റ യൂ​നി​റ്റ് ജോ​യ​ന്‍റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് നി​ഷാ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും കൈ​ര​ളി ഫു​ജൈ​റ യൂ​നി​റ്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ ടി​റ്റോ തോ​മ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. കേ​ര​ള പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗം കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ്, ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭാം​ഗം ലെ​നി​ൻ ജി. ​കു​ഴി​വേ​ലി, കൈ​ര​ളി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി മു​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ന്തോ​ഷ് ഓ​മ​ല്ലൂ​ർ, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ വി​ത്സ​ൺ പ​ട്ടാ​ഴി, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ആ​ക്ടി​ങ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ധീ​ർ തെ​ക്കേ​ക​ര, ഫു​ജൈ​റ യൂ​നി​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​രി​ഹ​ര​ൻ, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ന​മി​താ പ്ര​മോ​ദ്, യൂ​നി​റ്റ് വ​നി​ത ക​ൺ​വീ​ന​ർ ശ്രീ​വി​ദ്യ ടീ​ച്ച​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​സ്വാ​ദ​ക​ർ​ക്ക് അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ​മാ​യ ദൃ​ശ്യ​വി​സ്മ​യം ഒ​രു​ക്കി. തി​രു​വാ​തി​ര, ഒ​പ്പ​ന, മാ​ർ​ഗം​ക​ളി, അ​റ​ബി​ക് ഡാ​ൻ​സ്, ശാ​സ്ത്രീ​യ നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ, നാ​ടോ​ടി നൃ​ത്തം, തെ​യ്യം ഡാ​ൻ​സ്, സി​നി​മാ​റ്റി​ക് ഡാ​ൻ​സ്, ശി​ങ്കാ​രി​മേ​ളം, പ​ഞ്ചാ​രി​മേ​ളം, ഗാ​ന​മേ​ള എ​ന്നി​വ വി​വി​ധ വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യി അ​ര​ങ്ങേ​റി. തെ​യ്യം, കാ​വ​ടി​യാ​ട്ടം, പു​ലി​ക​ളി, പൂ​ക്കാ​വ​ടി എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന കേ​ര​ളീ​യ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളും പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വാ​ദ്യ​മേ​ള​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്ന വ​ർ​ണ്ണാ​ഭ​മാ​ർ​ന്ന ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര കേ​ര​ളോ​ത്സ​ത്തി​ന് പൂ​ര​പ്പൊ​ലി​മ ന​ൽ​കി. വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തി​യ ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ പൈ​തൃ​ക​ക​ല​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഉ​ത്സ​വ​ന​ഗ​രി​യി​ൽ വേ​ദി സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​നും നോ​ർ​ക്ക​യും ഒ​രു​ക്കി​യ പ്ര​ത്യേ​കം പ​വ​ലി​യ​നു​ക​ളും ഏ​റെ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യി. ഒ​ട്ടേ​റെ രു​ചി​ഭേ​ദ​ങ്ങ​ളോ​ടെ ഭ​ക്ഷ​ണ സ്റ്റാ​ളു​ക​ളും വാ​യ​നാ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പു​സ്ത​ക​ശാ​ല​യും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ർ​ന്ന മ​റ്റി​ത​ര സ്റ്റാ​ളു​ക​ളും കേ​ര​ളോ​ത്സ​വ ന​ഗ​റി​നെ ഒ​രു വ​ലി​യ ആ​ഘോ​ഷ​വേ​ദി​യാ​ക്കി മാ​റ്റി.

