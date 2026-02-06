Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightക​ട​ത്ത​നാ​ട്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 6 Feb 2026 10:32 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Feb 2026 10:32 AM IST

    ക​ട​ത്ത​നാ​ട് സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച

    text_fields
    bookmark_border
    ക​ട​ത്ത​നാ​ട് സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച
    cancel
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: വ​ട​ക​ര എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ കു​ടും​ബം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക​ട​ത്ത​നാ​ട് സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച 3.30ന് ​ദു​ബൈ സ്പോ​ർ​ട്സ് ബേ ​ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ എം.​എ​ൻ കാ​ര​ശ്ശേ​രി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​കും. ‘കാ​ര​ശ്ശേ​രി മാ​ഷും കു​ട്ടി​ക​ളും’ എ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഷാ​ബു കി​ളി​ത്ത​ട്ടി​ൽ മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റാ​കും. പ്ര​ഥ​മ ക​ട​ത്ത​നാ​ട് മാ​ധ​വി​യ​മ്മ ക​വി​താ പു​ര​സ്കാ​രം കെ. ​ഗോ​പി​നാ​ഥ​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ‘ക​ട​ൽ ക​ട​ന്ന കേ​ര​ളം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ എം.​എ​ൻ കാ​ര​ശ്ശേ​രി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. പ്ര​വാ​സി ഓ​ർ​മ​ക്കു​റി​പ്പ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ ഫാ​ത്തി​മ ദോ​ഫാ​ർ, ര​മേ​ഷ് പെ​രു​മ്പി​ലാ​വ്, അ​ന​സ് മാ​ള എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് പു​ര​സ്കാ​ര സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​വും ‘ഓ​ർ​മ​ത്തു​രു​ത്ത്’ എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കും. എം.​എ​ൻ കാ​ര​ശ്ശേ​രി പു​സ്ത​കം പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യും. സു​ലൈ​മാ​ൻ മ​തി​ല​കം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങും. ബ​ഷീ​ർ തി​ക്കോ​ടി പു​സ്ത​ക പ​രി​ച​യം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഇ​ക്ബാ​ൽ ചെ​ക്യാ​ട്, ര​മ​ൽ നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഏ​റാ​മ​ല എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:literature festivalsundaygulfUAEkadathanad
    News Summary - Kadathanad Literature Festival on Sunday
    Similar News
    Next Story
    X