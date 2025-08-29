Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    date_range 29 Aug 2025 7:01 AM IST
    date_range 29 Aug 2025 7:01 AM IST

    കെ.​എ. ജ​ബ്ബാ​രി അ​നു​സ്മ​ര​ണം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച

    കെ.​എ. ജ​ബ്ബാ​രി അ​നു​സ്മ​ര​ണം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച
    ഷാ​ർ​ജ: യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം സാ​ഹി​ത്യ-​സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ കെ.​എ. ജ​ബ്ബാ​രി അ​നു​സ്മ​ര​ണ​വും പു​സ്ത​ക ച​ർ​ച്ച​യും ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31ന്, ​ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 4.30 മു​ത​ൽ ഷാ​ർ​ജ മു​വൈ​ല​യി​ലെ അ​ൽ​സ​ഹ്റ ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് സ്കി​ൽ ഡെ​വ​ല​പ്മെൻറ് സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    പ്ര​വാ​സി ബു​ക്സി​ന്‍റെ പ്ര​തി​മാ​സ പു​സ്ത​ക ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ മ​നോ​ജ് കോ​ടി​യ​ത്തി​ന്റെ സ്യൂ​ഡോ​സൈ​സി​സ്, അ​ക്ബ​ർ ആ​ലി​ക്ക​ര​യു​ടെ ഗോ​സാ​യി​ച്ചോ​റ് എ​ന്നീ ക​ഥാ​സ​മാ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഷാ​ർ​ജ ബു​ക് അ​തോ​റി​റ്റി എ​ക്സ്റ്റേ​ണ​ൽ അ​ഫ​യേ​ഴ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് പി.​വി. മോ​ഹ​ൻ കു​മാ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഷീ​ലാ പോ​ൾ കെ.​എ. ജ​ബ്ബാ​രി അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും.

    അ​ജി​ത് ക​ണ്ട​ല്ലൂ​ർ ഗോ​സാ​യി​ച്ചോ​റും, റീ​ന സ​ലീം സ്യൂ​ഡോ സൈ​സി​സും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി സം​സാ​രി​ക്കും. അ​ഡ്വ. പ്ര​വീ​ൺ പാ​ല​ക്കീ​ൽ മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റാ​കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഗീ​താ മോ​ഹ​ൻ, അ​നൂ​പ് കു​മ്പ​നാ​ട്, എം.​സി ന​വാ​സ്, ഉ​ഷ ഷി​നോ​ജ്, അ​സി, സ​ജ്ന അ​ബ്ദു​ല്ല എ​ന്നി​വ​ർ പു​സ്ത​കാ​വ​ലോ​ക​നം ന​ട​ത്തും. മ​നോ​ജ് കോ​ടി​യ​ത്ത്, അ​ക്ബ​ർ ആ​ലി​ക്ക​ര എ​ന്നി​വ​ർ മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തും.

