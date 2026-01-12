കെ. രാധാകൃഷ്ണനും എൻ.കെ. അക്ബറിനും സ്വീകരണം നൽകിtext_fields
ദുബൈ: ആലത്തൂർ എം.പി കെ. രാധാകൃഷ്ണനും ഗുരുവായൂർ എം.എൽ.എ എൻ.കെ. അക്ബറിനും ഓർമ സ്വീകരണം നൽകി. പ്രസിഡന്റ് ഡോ. നൗഫൽ പട്ടാമ്പി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഓർമ മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ലോക കേരള സഭാംഗവുമായ പ്രദീപ് തോപ്പിൽ, ഒ.എൽ.എഫ് പരസ്യ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ ഷൈജേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
ഫെബ്രുവരി 14, 15 തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന ഒ.എൽ.എഫ് പരിപാടിയുടെ പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ എം.പിയും എൻ.കെ. അക്ബർ എം.എൽ.എയും ചേർന്ന് നിർവഹിച്ചു. ഓർമ അംഗത്വ വിതരണം ഖിസൈസ് മേഖല സ്റ്റേഡിയം യൂണിറ്റിലെ പുതിയ അംഗം അൻസ സൂസൻ സാജന് നൽകി കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഓർമ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷിജു ബഷീർ സ്വാഗതവും ഓർമ വനിതാ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ ജിസ്മി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
