Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    12 Jan 2026 7:18 AM IST
    Updated On
    12 Jan 2026 7:18 AM IST

    കെ. ​രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​നും എ​ൻ.​കെ. അ​ക്ബ​റി​നും സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി

    കെ. ​രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​നും എ​ൻ.​കെ. അ​ക്ബ​റി​നും സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി
    കെ. ​രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എം.​പി​ക്കും എ​ൻ.​കെ. അ​ക്ബ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ​ക്കും ഓ​ർ​മ ഒ​രു​ക്കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ ച​ട​ങ്ങ്

    ദു​ബൈ: ആ​ല​ത്തൂ​ർ എം.​പി കെ. ​രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​നും ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ എ​ൻ.​കെ. അ​ക്ബ​റി​നും ഓ​ർ​മ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​നൗ​ഫ​ൽ പ​ട്ടാ​മ്പി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഓ​ർ​മ മു​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭാം​ഗ​വു​മാ​യ പ്ര​ദീ​പ് തോ​പ്പി​ൽ, ഒ.​എ​ൽ.​എ​ഫ് പ​ര​സ്യ ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷൈ​ജേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി 14, 15 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഒ.​എ​ൽ.​എ​ഫ് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം കെ. ​രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എം.​പി​യും എ​ൻ.​കെ. അ​ക്ബ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ​യും ചേ​ർ​ന്ന് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഓ​ർ​മ അം​ഗ​ത്വ വി​ത​ര​ണം ഖി​സൈ​സ് മേ​ഖ​ല സ്റ്റേ​ഡി​യം യൂ​ണി​റ്റി​ലെ പു​തി​യ അം​ഗം അ​ൻ​സ സൂ​സ​ൻ സാ​ജ​ന് ന​ൽ​കി കെ. ​രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഓ​ർ​മ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ജു ബ​ഷീ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഓ​ർ​മ വ​നി​താ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജി​സ്മി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - K. Radhakrishnan and N.K. Akbar were given acceptance
