Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightകെ. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 6:24 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 6:24 AM IST

    കെ. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ഏ​ക ലീ​ഡ​ർ -ടി.​വി. ച​ന്ദ്ര​മോ​ഹ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    കെ. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ഏ​ക ലീ​ഡ​ർ -ടി.​വി. ച​ന്ദ്ര​മോ​ഹ​ൻ
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ൻ​കാ​സ് അ​ബൂ​ദ​ബി-​തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കെ. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ

    അ​നു​സ്മ​ര​ണ​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ടി.​വി. ച​ന്ദ്ര​മോ​ഹ​ൻ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഒ​രേ ഒ​രു ലീ​ഡ​ർ മാ​ത്ര​മേ ആ ​വി​ളി​ക്ക​ർ​ഹ​നാ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​ള്ള:​വെ​ന്നും അ​ത് കെ. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​നാ​ണെ​ന്നും തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല യു.​ഡി.​എ​ഫ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ടി.​വി. ച​ന്ദ്ര​മോ​ഹ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ൻ​കാ​സ് അ​ബൂ​ദ​ബി-​തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കെ. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ അ​നു​സ്മ​ര​ണ​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ ക്രി​യാ​ത്മ​ക​മാ​യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​താ​വ് കൂ​ടി​യാ​ണ് ലീ​ഡ​ർ. വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​സ​ഹി​ഷ്ണു​ത കാ​ണി​ക്കാ​ത്ത അ​പൂ​ർ​വം ചി​ല നേ​താ​ക്ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ൾ. ലീ​ഡ​റു​ടെ സ്വ​ത​സി​ദ്ധ​മാ​യ ന​ർ​മ​സം​ഭാ​ഷ​ണം പ​ല വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മു​ന​യൊ​ടി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​ഷ്ണു സു​നി​ത പ്ര​കാ​ശി​ന്‍റെ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​ൻ​കാ​സ് തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​ഫീ​ഖ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​കാ​ശ് ആ​ലി​പ്പി​രി സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ബി. ​യേ​ശു​ശീ​ല​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഗ്ലോ​ബ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​എ​ച്ച്​ താ​ഹി​ർ, കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ടി.​എം നി​സാ​ർ, ടി.​എം ഫ​സ​ലു​ദീ​ൻ, അ​ബൂ​ദ​ബി സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​യു. ഇ​ർ​ഷാ​ദ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ ഹൈ​ദ​രാ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഇ​ൻ​കാ​സ് ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സി​ദ്ദീ​ഖ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ൻ​കാ​സ് അ​ബൂ​ദ​ബി തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് മെം​ബ​ർ​മാ​രാ​യ ഫ​സ​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ, ലിം​ഷാ​ദ്, അ​മ​ർ​ലാ​ൽ പാ​റ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:leaderUAEk. KarunakaranKerala
    News Summary - K. Karunakaran is the only leader of Kerala - T.V. Chandramohan
    Similar News
    Next Story
    X