Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    16 Sept 2025 10:34 AM IST
    Updated On
    16 Sept 2025 10:34 AM IST

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി വീ​ണ്ടും നീ​തി​മേ​ള

    21ന്​ ​റാ​ശി​ദി​യ​യി​ലെ പേ​സ് മോ​ഡേ​ൺ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സ്‌​കൂ​ളി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി
    ദു​ബൈ: കൊ​ച്ചി ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ലീ​ഗ​ൽ സ​ർ​വി​സ് സൊ​സൈ​റ്റി (പി​ൽ​സ്) യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ മോ​ഡ​ൽ സ​ർ​വി​സ് സൊ​സൈ​റ്റി (എം.​എ​സ്.​എ.​എ​സ്) യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച്​ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​പോ​യ​വ​ർ​ക്കു​മാ​യി നീ​തി​മേ​ള സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 21ന്​ ​ദു​ബൈ റാ​ശി​ദി​യ​യി​ലെ പേ​സ് മോ​ഡേ​ൺ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സ്‌​കൂ​ളി​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക് 12 മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റു​വ​രെ​യാ​ണ് നീ​തി​മേ​ള.

    മേ​ള​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് റാ​ശി​ദി​യ മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ നി​ന്നും പേ​സ് സ്‌​കൂ​ളി​ലേ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ ഷ​ട്ടി​ൽ ബ​സ് സ​ർ​വി​സും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​ത് ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് സൗ​ജ​ന്യ നി​യ​മ​സ​ഹാ​യ മേ​ള പി​ൽ​സി​ന്‍റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നാ​ട്ടി​ലും വി​ദേ​ശ​ത്തും അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ നീ​തി മേ​ള​യി​ലൂ​ടെ പ​രി​ഹാ​രം നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കാം. അ​വ​ശ്യ​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​കു​പ്പു​ക​ളു​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട്ട് പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കും.

    പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട്, എം​ബ​സി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ, വി​സ, റി​ക്രൂ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ, നി​ക്ഷേ​പ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ, ബാ​ങ്കി​ങ്, ക്രെ​ഡി​റ്റ് കാ​ർ​ഡ് ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ, വാ​ഹ​ന അ​പ​ക​ട സം​ബ​ന്ധ​മാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ, സ്വ​ത്തു സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​വ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ, വി​വാ​ഹം, വി​വാ​ഹ മോ​ച​ന ജീ​വ​നാം​ശ കേ​സു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലും നാ​ട്ടി​ലും മ​റു​നാ​ട്ടി​ലും നേ​രി​ടു​ന്ന മ​റ്റ് ക്രി​മി​ന​ൽ-​സി​വി​ൽ കേ​സു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് നീ​തി​മേ​ള​യി​ലൂ​ടെ പ​രാ​തി​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം.

    അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് 0529432858 എ​ന്ന വാ​ട്‍സ്ആ​പ് ന​മ്പ​റി​ലൂ​ടെ​യും neethimela@gmail.com എ​ന്ന ഇ-​മെ​യി​ലി​ലൂ​ടെ​യും പ​രാ​തി​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം. പ​രാ​തി​ക​ൾ നാ​ട്ടി​ലും യു.​എ.​ഇ യി​ലു​മു​ള്ള വി​ദ​ഗ്ധ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക സ​മി​തി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് പ​രി​ഹാ​ര നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കും. നീ​തി​മേ​ള​യു​ടെ സ​മാ​പ​ന​ത്തി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് സം​വ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വു​മൊ​രു​ക്കും.

    നീ​തി​മേ​ള​യു​ടെ സു​ഗ​മ​മാ​യ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ന് റി​ട്ട. ജ​സ്റ്റി​സ് പി.​കെ. ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ, മു​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ടി.​പി. ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളും മോ​ഹ​ൻ എ​സ്. വെ​ങ്കി​ട്ട് ചെ​യ​ർ​മാ​നും അ​ഡ്വ. അ​സീ​സ് തോ​ലേ​രി ക​ൺ​വീ​ന​റു​മാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

