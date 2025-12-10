Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    10 Dec 2025 9:48 AM IST
    Updated On
    10 Dec 2025 9:48 AM IST

    നീതിമേള 2025; അഭിഭാഷകരെയും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരെയും ആദരിച്ചു

    നീതിമേള 2025; അഭിഭാഷകരെയും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരെയും ആദരിച്ചു
    നീ​തി​മേ​ള വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​ക്കി​യ​വ​രെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ലീ​ഗ​ൽ സ​ർ​വി​സ് സൊ​സൈ​റ്റി​യും മോ​ഡ​ൽ സ​ർ​വി​സ് സൊ​സൈ​റ്റി​യും ചേ​ർ​ന്ന്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദു​ബൈ: പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ നി​യ​മ​സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച നീ​തി​മേ​ള 2025ന്‍റെ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ന് പി​ന്നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ർ, സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ, സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ എ​ന്നി​വ​രെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങ് ദു​ബൈ അ​ൽ​ന​ഹ്‌​ദ​യി​ലെ മോ​ഡ​ൽ സ​ർ​വി​സ് സൊ​സൈ​റ്റി (എം.​എ​സ്.​എ​സ്) ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ലീ​ഗ​ൽ സ​ർ​വി​സ് സൊ​സൈ​റ്റി​യും (പി​ൽ​സ്) മോ​ഡ​ൽ സ​ർ​വി​സ് സൊ​സൈ​റ്റി​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. പി​ൽ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ.​കെ. അ​ഷ്‌​റ​ഫ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ യോ​ഗം സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​നി​ക്ഷേ​പ വി​ദ​ഗ്ധ​നാ​യ ഹ​സ്സ​ൻ ഉ​ബൈ​ദ് അ​ൽ മ​ർ​റി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ൽ നി​ഷാ​ജ് ഷാ​ഹു​ൽ സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു.

    സാ​മൂ​ഹി​ക നീ​തി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച നീ​തി​മേ​ള​യി​ലൂ​ടെ 618ൽ ​അ​ധി​കം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശ​വും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സ​ഹാ​യ​വും ന​ൽ​കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​യി യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി. ച​ട​ങ്ങി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ആ​ദ​ര സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും മൊ​മെ​ന്‍റോ​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.ഹ​സ്സ​ൻ ഉ​ബൈ​ദ് അ​ൽ മ​ർ​റി, ഡോ. ​ഹാ​നി ഹ​മ്മൂ​ദാ ഹെ​ഗാ​ഗ് (അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ വി​ദ​ഗ്ധ​ൻ), സി​റാ​ജു​ദ്ദീ​ൻ മു​ഷ്ത​ഫ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ആ​ദ​രം കൈ​മാ​റി​യ​ത്.

    അ​ഡ്വ. അ​സീ​സ് തോ​ലേ​രി, അ​ഡ്വ. അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ കൊ​ട്ടി​യം എ​ന്നി​വ​ർ നീ​തി​മേ​ള​യു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. നീ​തി​മേ​ള 2 ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മോ​ഹ​ൻ വെ​ങ്കി​ട്, എം.​എ​സ്.​എ​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷെ​ജി​ൽ ഷൗ​ക്ക​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ എ.​എ​സ്​ ദീ​പു, അ​ബ്ദു​ൽ മു​ത്ത​ലി​ഫ്, ബി​ജു പാ​പ്പ​ച്ച​ൻ, അ​ഡ്വ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ജി​ദ്, അ​ഡ്വ. ന​ജ്മു​ദീ​ൻ, നാ​സ​ർ ഉ​ര​കം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    എം.​എ​സ്.​എ​സ്, പി​ൽ​സ്​ പ്ര​തി​നി​ധി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ക്ബ​ർ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. പി​ൽ​സ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​നും കേ​ര​ള ഹൈ​​കോ​ട​തി അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നു​മാ​യ അ​ഡ്വ. ഷാ​ന​വാ​സ് കാ​ട്ട​ക​ത്തു ആ​ദ​രം ല​ഭി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക് ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    X