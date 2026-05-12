അജ്മാനിൽ ജൂനിയർ ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 12 May 2026 9:22 AM IST
Updated Ondate_range 12 May 2026 9:22 AM IST
അജ്മാനിൽ ജൂനിയർ ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്text_fields
bookmark_border
News Summary - Junior Chess Championship in Ajman
അജ്മാന്: ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കുമായി അജ്മാനിൽ 2026 ഗൾഫ് വ്യക്തിഗത ജൂനിയർ ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.
ജൂലൈ മൂന്നു മുതൽ ഒമ്പതു വരെ നടക്കുന്ന ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പിന് ഗൾഫ് ചെസ് ഫെഡറേഷൻ അംഗീകാരം നല്കി. ഗൾഫ് സ്പോർട്സ് ഫെഡറേഷനുകൾക്കായുള്ള ഏകീകൃത ചട്ടം തയ്യാറാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അപ്ഡേറ്റുകളും കൗൺസിൽ അവലോകനം ചെയ്തു. അടുത്ത നവംബറിൽ ഒമാനിൽ മറ്റൊരു ഗൾഫ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള നിർദേശവും അഹ്മദ് അലി അൽ റൈസി അധ്യക്ഷനായ ഗൾഫ് ചെസ് ഫെഡറേഷൻ യോഗം ചർച്ച ചെയ്തു. ഗൾഫ് സ്പോർട്സ് ഫെഡറേഷനുകൾക്കായുള്ള ഏകീകൃത ചട്ടം തയ്യാറാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നടപടികളും കൗൺസിൽ അവലോകനം ചെയ്തു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story