Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    2 Jan 2026 6:52 AM IST
    Updated On
    2 Jan 2026 6:52 AM IST

    ജു​മു​അ ന​മ​സ്കാ​രം ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ 12.45ന്​

    ​എ​ല്ലാ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ​യും പ​ള്ളി​ക​ളി​ൽ മാ​റ്റം ന​ട​പ്പാ​ക്കും
    ജു​മു​അ ന​മ​സ്കാ​രം ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ 12.45ന്​
    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: രാ​ജ്യ​ത്ത്​ ജു​മു​അ ന​മ​സ്കാ​ര സ​മ​യ​ത്തി​ലെ മാ​റ്റം ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും. നേ​ര​ത്തേ ജ​ന​റ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക്​ അ​ഫ​യേ​ഴ്​​സ്, എ​ൻ​ഡോ​വ്​​മെ​ന്‍റ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ സ​കാ​ത്​ ജ​നു​വ​രി ര​ണ്ട്​ മു​ത​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക്​ 12.45നാ​യി​രി​ക്കും ജു​മു​അ ന​മ​സ്കാ​ര​മെ​ന്ന്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. നി​ല​വി​ൽ ഷാ​ർ​ജ ഒ​ഴി​കെ മ​റ്റ്​ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ജു​മു​അ ന​മ​സ്കാ​ര സ​മ​യം ഉ​ച്ച​ക്ക്​ 1.15നാ​ണ്. പു​തി​യ സ​മ​യ​ക്ര​മം അ​നു​സ​രി​ച്ച്​ ന​മ​സ്കാ​രം 30 മി​നി​റ്റ്​ നേ​ര​ത്തെ​യാ​കും. പു​തി​യ സ​മ​യ​ക്ര​മം എ​ല്ലാ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ​യും എ​ല്ലാ പ​ള്ളി​ക​ളി​ലും ന​ട​പ്പാ​ക്കും.

    രാ​ജ്യ​ത്ത്​ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​ല്ലാം ഏ​കീ​കൃ​ത സ​മ​യ​ക്ര​​മം സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ നി​ത്യ​ജീ​വി​തം എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പു​തി​യ മാ​റ്റം സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    2026 രാ​ജ്യ​ത്ത്​ ‘കു​ടും​ബ വ​ർ​ഷ​മാ’​യി ആ​ച​രി​ക്കു​ന്ന പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ കൂ​ടി​യാ​ണ്​ പു​തി​യ തീ​രു​മാ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. 2022ൽ ​സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​വൃ​ത്തി സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​രു​ത്തി​യ മാ​റ്റം അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ്​​ ഔ​ഖാ​ഫ്​ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലെ പ്രാ​ർ​ഥ​ന സ​മ​യം ഉ​ച്ച 1.15 ആ​യി ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം പൊ​തു, സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വാ​രാ​ന്ത്യ അ​വ​ധി​ക​ൾ വെ​ള്ളി, ശ​നി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ശ​നി, ഞാ​യ​ർ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യി​രു​ന്നു.

