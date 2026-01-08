Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 8 Jan 2026 6:56 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Jan 2026 6:56 AM IST

    ജുമൈറ ബീച്ച് വിപുലീകരണം അന്തിമഘട്ടത്തിൽ

    സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച്​ പ​ദ്ധ​തി വി​ല​യി​രു​ത്തി ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ
    ജുമൈറ ബീച്ച് വിപുലീകരണം അന്തിമഘട്ടത്തിൽ
    ജു​മൈ​റ ബീ​ച്ച്​ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ദേ​ശം ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പൊ​തു ബീ​ച്ചു​ക​ളി​ലെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ജു​മൈ​റ ബീ​ച്ച്​ 1 വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി 95 ശ​ത​മാ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി.

    സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച്​ പ​ദ്ധ​തി വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ ശേ​ഷം ദു​ബൈ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂ​മാ​ണ്​ സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി ഇ​ക്കാ​ര്യം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ദു​ബൈ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി വ​ഴി തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക, താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ​യും അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക, ബീ​ച്ച്​ ടൂ​റി​സ​ത്തി​ൽ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ലെ മു​ൻ​നി​ര കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി ദു​ബൈ​യെ മാ​റ്റി​യെ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​ര ന​യം 2033ന്‍റെ​യും ദു​ബൈ അ​ർ​ബ​ൺ മാ​സ്റ്റ​ർ പ്ലാ​ൻ 2040ന്‍റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ബീ​ച്ച്​ പ്ര​ദേ​ശം 50 ശ​ത​മാ​നം വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​ണ്​ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​താ​ണ്​ നി​ല​വി​ൽ അ​ന്തി​മ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും മ​നോ​ഹ​ര​വും മി​ക​ച്ച​തു​മാ​യ ബീ​ച്ചു​ക​ളാ​ക്കി ദു​ബൈ​യി​ലെ ബീ​ച്ചു​ക​ളെ മാ​റ്റു​ക​യെ​ന്ന കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​നെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ​മെ​ന്ന്​ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ എ​ക്സ്​ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ കു​റി​ച്ചു.

    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗം ആ​ളു​ക​ൾ​ക്കും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വി​നോ​ദ, കാ​യി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​രോ​ഗ്യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ ന​ട​ത്തം, സൈ​ക്ലി​ങ്, ജോ​ഗി​ങ്​ ട്രാ​ക്കു​ക​ളും സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ബീ​ച്ച് ടൂ​റി​സം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി 15ല​ധി​കം നി​ക്ഷേ​പ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ലോ​കോ​ത്ത​ര വി​നോ​ദ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​വി​ധാ​നി​ച്ച ജു​മൈ​റ ബീ​ച്ച് 1 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യാ​നാ​ണ്​ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ദു​ബൈ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​ന ശ്ര​ദ്ധാ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണ് പൊ​തു ബീ​ച്ചു​ക​ൾ. വ​ർ​ഷം മു​ഴു​വ​നും താ​മ​സ​ക്കാ​രും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​ണാ​യ​തി​നാ​ലാ​ണ്​ ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി ഉൗ​ന്നു​ന്ന​ത്.

