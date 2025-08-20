Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    20 Aug 2025 9:09 AM IST
    Updated On
    20 Aug 2025 9:09 AM IST

    ആറുമാസം 70.73 കോടി അറ്റാദായം നേടി ജുല്‍ഫാര്‍; മൊ​ത്തം ലാ​ഭം 29.8 കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മാ​യി വ​ര്‍ധി​ച്ചു

    ആറുമാസം 70.73 കോടി അറ്റാദായം നേടി ജുല്‍ഫാര്‍; മൊ​ത്തം ലാ​ഭം 29.8 കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മാ​യി വ​ര്‍ധി​ച്ചു
    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: ഔ​ഷ​ധ നി​ര്‍മാ​ണ രം​ഗ​ത്തെ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ അ​ഭി​മാ​ന സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ ഗ​ള്‍ഫ് ഫാ​ര്‍മ​സ്യൂ​ട്ടി​ക്ക​ല്‍സ് ഇ​ന്‍ഡ​സ്ട്രീ​സ് (ജു​ല്‍ഫാ​ര്‍) ഈ ​വ​ര്‍ഷാ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ല്‍ 70.73 കോ​ടി ദി​ര്‍ഹം അ​റ്റാ​ദാ​യം നേ​ടി​യ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍. വ​രു​മാ​ന വ​ള​ര്‍ച്ച​യി​ലെ സു​സ്ഥി​ര​ത​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്ഥി​തി​യി​ലെ പു​രോ​ഗ​തി​യും കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഫ​ല​ങ്ങ​ളെ​ന്ന് ജു​ല്‍ഫാ​ര്‍ ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ബോ​ര്‍ഡ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ശൈ​ഖ് സ​ഖ​ര്‍ ബി​ന്‍ ഹു​മൈ​ദ് ബി​ന്‍ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ല്‍ ഖാ​സി​മി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. പു​തി​യ ഉ​ല്‍പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും വി​പ​ണി വി​കാ​സ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും ഗ​ള്‍ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും വി​ദേ​ശ രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഒ​രു മു​ന്‍നി​ര ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ പ​ങ്കാ​ളി​യെ​ന്ന നി​ല​യി​ല്‍ ജു​ല്‍ഫാ​റി​ന്‍റെ സ്ഥാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ജു​ല്‍ഫാ​റി​ന്‍റെ 2025 ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ലെ അ​റ്റാ​ദാ​യ​ത്തി​ല്‍ മൊ​ത്തം ലാ​ഭം 29.8 കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മാ​യാ​ണ് വ​ര്‍ധി​ച്ച​ത്. സ്ഥി​ര​വി​ല​യി​ല്‍ 5.8 ശ​ത​മാ​ന​വും മൊ​ത്തം ലാ​ഭ​ത്തി​ല്‍ 12.8 ശ​ത​മാ​ന​വു​മാ​ണ്​ വ​ള​ര്‍ച്ച. പ​ലി​ശ, നി​കു​തി, മൂ​ല്യ​ത്ത​ക​ര്‍ച്ച, അ​മോ​ര്‍ട്ടൈ​സേ​ഷ​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ക്ക് മു​മ്പു​ള്ള വ​രു​മാ​നം 27.9 ശ​ത​മാ​നം വ​ര്‍ധി​ച്ചു. ലാ​ഭ​നി​ര​ക്ക് 10.6 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല്‍ നി​ന്ന് 13 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി വ​ര്‍ധി​ച്ചു. അ​റ്റാ​ദാ​യം 7.3 ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ത്തി​ല്‍ നി​ന്ന് 38.6 ദ​ശ​ല​ക്ഷ​മാ​യി ഉ​യ​ര്‍ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം മൊ​ത്തം അ​റ്റാ​ദാ​യം 15.82 കോ​ടി ദി​ര്‍ഹ​മാ​യി. സ​ഹ്റ​ത്ത് അ​ല്‍ റൗ​ദ ഫാ​ര്‍മ​സീ​സ് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ വി​ൽ​പ​ന​യി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള മൂ​ല​ധ​ന നേ​ട്ട​മാ​യ 11.87 കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മും ഇ​തി​ലു​ള്‍പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    യു.​എ.​ഇ സു​പ്രീം കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ അം​ഗ​വും റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ ഭ​ര​ണാ​ധി​പ​നു​മാ​യി​രു​ന്ന അ​ന്ത​രി​ച്ച ശൈ​ഖ് സ​ഖ​ര്‍ ബി​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ല്‍ ഖാ​സി​മി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ 1980ലാ​ണ് ജു​ല്‍ഫാ​ര്‍ സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ​ത്. നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ഔ​ഷ​ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ല്‍പാ​ദ​ന​വും മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​സ്മെ​റ്റി​ക്സ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ര്‍മാ​ണ​വും ക​മ്പ​നി ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. യു.​എ.​ഇ​ക്ക് പു​റ​മെ വ​ട​ക്ക​നാ​ഫ്രി​ക്ക, ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ്, സ​ഊ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ഇ​റാ​ഖ്, ലി​ബി​യ, ഈ​ജി​പ്ത്, അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​ന്‍, ജോ​ർ​ഡ​ന്‍, ഇ​ത്യോ​പ്യ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ള്‍ ജു​ല്‍ഫാ​ര്‍ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന വി​പ​ണി​ക​ളാ​ണ്.

    TAGS:UAE NewsNET PROFITincrease
    News Summary - Julfar earns net profit of 70.73 crores in six months; total profit increases to 29.8 crores dirhams
