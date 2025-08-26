Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    26 Aug 2025 10:07 AM IST
    26 Aug 2025 10:07 AM IST

    ദു​ബൈ​യി​ൽ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ എ​ക്സ്​​പേ​ർ​ട്ട്​ സെ​ന്‍റ​ർ സ്ഥാ​പി​ച്ചു

    സ്വ​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്നും വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്നും നി​യ​മ​വി​ദ​ഗ്​​ധ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം
    Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
    ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം

    ദു​ബൈ: നീ​തി​ന്യാ​യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദു​ബൈ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ എ​ക്സ്​​പേ​ർ​ട്ട്​ സെ​ന്‍റ​ർ സ്ഥാ​പി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തു​നി​ന്നും വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്നു​മു​ള്ള അം​ഗീ​കൃ​ത നി​യ​മ​വി​ദ​ഗ്​​ധ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ കോ​ട​തി​ക​ൾ​ക്ക്​ കൈ​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ എ​ക്സ്​​പേ​ർ​ട്ട്​ സെ​ന്‍റ​റാ​യി​രി​ക്കും. ഏ​കീ​കൃ​ത മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി നി​യ​മ​നം, മേ​ൽ​നോ​ട്ടം, പ്ര​ക​ട​ന വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ ന​ട​ത്തു​ന്ന അം​ഗീ​കൃ​ത സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി​രി​ക്കും നി​യ​മ​വി​ദ​ഗ്​​ധ​രെ ദു​ബൈ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച യു.​എ.​ഇ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം​​ ദു​ബൈ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ എ​ക്സ്​​പേ​ർ​ട്ട്​ സെ​ന്‍റ​ർ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​യ​മ​ത്തി​ന്​​ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ​താ​യി ദു​ബൈ ഉ​പ​ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മ​ക്​​തൂം ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം എ​ക്സി​ലൂ​ടെ അ​റി​യി​ച്ചു. എ​മി​റേ​റ്റി​ന്‍റെ നീ​തി​ന്യാ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​ൽ ഒ​രു സു​പ്ര​ധാ​ന ചു​വ​ടു​വെ​​പ്പാ​യാ​ണ് പു​തി​യ സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്.

    കോ​ട​തി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വി​ദ​ഗ്​​ധ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ കൃ​ത്യ​ത മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, കേ​സ്​ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ വേ​ഗം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, പ്ര​ത്യേ​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഇ​മാ​റാ​ത്തി പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ്​ പു​തി​യ സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യം. ദു​ബൈ​യു​ടെ നീ​തി​ന്യാ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ൽ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ജീ​വി​ക്കാ​നും ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​നും നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്താ​നും ക​ഴി​യു​ന്ന മു​ൻ​നി​ര ആ​ഗോ​ള കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന ന​ഗ​ര​ത്തി​​ന്‍റെ സ്ഥാ​നം ശ​ക്തി​​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും പു​തി​യ നീ​ക്കം സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന്​​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്​ അ​നു​സ​രി​ച്ച്​ നി​യ​മ വി​ഗ​ദ്​​ധ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്​ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​റാ​യി​രി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ വി​ദ​ഗ്​​ധ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ കൃ​ത്യ​ത ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി​യും വ്യ​വ​ഹാ​രം ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ നീ​തി​ന്യാ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ലെ ആ​ത്മ​​വി​ശ്വാ​സം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യും​ കോ​ട​തി​ക​ളി​ൽ നി​യ​മ​വി​ദ​ഗ്​​ധ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി നി​യ​മ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

