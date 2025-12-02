Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightദേ​ശീ​യ​ഗാ​ന​ത്തി​ന്​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 8:17 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 8:17 AM IST

    ദേ​ശീ​യ​ഗാ​ന​ത്തി​ന്​ വേ​റി​ട്ട അ​വ​ത​ര​ണ​വു​മാ​യി ‘ജോ​യ്​​ഫു​ൾ സി​ങ്ങേ​ഴ്​​സ്​’

    text_fields
    bookmark_border
    ദേ​ശീ​യ​ഗാ​ന​ത്തി​ന്​ വേ​റി​ട്ട അ​വ​ത​ര​ണ​വു​മാ​യി ‘ജോ​യ്​​ഫു​ൾ സി​ങ്ങേ​ഴ്​​സ്​’
    cancel
    camera_alt

    ക്വ​യ​ർ സം​ഘ​മാ​യ ‘ദി ​ജോ​യ്​​ഫു​ൾ സി​ങ്ങേ​ഴ്​​സ്’​ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    ദേ​ശീ​യ​ഗാ​നം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ വേ​റി​ട്ട​ രീ​തി​യി​ൽ ദേ​ശീ​യ​ഗാ​നം പാ​ടി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച്​ ക​യ്യ​ടി നേ​ടു​ക​യാ​ണ്​ പ്ര​മു​ഖ ക്വ​യ​ർ സം​ഘ​മാ​യ ‘ദി ​ജോ​യ്​​ഫു​ൾ സി​ങ്ങേ​ഴ്​​സ്​’. പ​ല ക്വ​യ​റു​ക​ളി​ൽ പാ​ടു​ന്ന​വ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​ണ്​ ‘ജോ​യ്​​ഫു​ൾ സി​ങ്ങേ​ഴ്​​സ്​’.

    വെ​സ്​​റ്റേ​ൺ ഫോ​ർ പാ​ർ​ട്ട്സ്​​ ശൈ​ലി​യാ​ണ്​ ഈ​ശി​ബി​ലാ​ദി എ​ന്ന്​ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന ദേ​ശീ​യ​ഗാ​നം ഇ​വ​ർ പാ​ടി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 132 പേ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ്​ ഗാ​യ​ക​സം​ഘം. 88 പേ​ർ പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​വ​രും 32 കു​ട്ടി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും.

    നാ​ലാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലാ​യി​ട്ടാ​ണ്​ വോ​യ്​​സ്​ റെ​ക്കോ​ർ​ഡി​ങ്​ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. ഓ​ഡി​യോ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ക്രി​സ്​ മ​നോ​ജ്​ ആ​ണ് ഗാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ​ ഓ​ഡി​യോ മി​ക്സി​ങ്​ ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. യു.​എ​സു​കാ​ര​നാ​യ ഡേ​വി​ഡ്​ വി​ക്ട​റി​ന്‍റെ​താ​ണ്​ ബാ​ക്​​റൗ​ണ്ട്​ മ്യൂ​സി​ക്​. ത​ങ്ങ​ൾ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന നാ​ടി​നോ​ടു​ള്ള ആ​ദ​ര​വും സ​ന്തോ​ഷ​വും സം​ഗീ​ത​ത്തി​ലൂ​ടെ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ് വി​ത്യ​സ്ത​മാ​യ രീ​തി​ൽ ദേ​ശീ​യ​ഗാ​നാ​ലാ​പ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ക്വ​യ​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡേ​വി​ഡ്​ അ​നൂ​പ്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ഷാ​ർ​ജ സി.​എ​സ്.​ഐ പ​ള്ളി​യി​ൽ ക​നി​വ് എ​ന്ന പേ​രി​ൽ കാ​ൻ​സ​ർ ചി​കി​ത്സാ സ​ഹാ​യം സ​മാ​ഹ​രി​ക്കാ​നാ​യി ഇ​വ​ർ ന​ട​ത്തി​യ സം​ഗീ​ത​സ​ന്ധ്യ ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധ​നേ​ടി​യി​രു​ന്നു.കൂ​ടാ​തെ ദു​ബൈ സി.​എ​സ്.​ഐ പ​ള്ളി​യു​ടെ സു​വ​ർ​ണ​ജൂ​ബി​ലി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചും സം​ഘം സം​ഗീ​ത​പ​രി​പാ​ടി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:uae national dayUAE Newsnational songgulf news malayalam
    News Summary - ‘Joyful Singers’ with a unique rendition of the national song
    Similar News
    Next Story
    X