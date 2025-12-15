Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 7:47 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 7:47 AM IST

    ജോ​യ്ഫു​ൾ സി​​ങ്ങേ​ഴ്​​സ്​ ക്രി​സ്മ​സ്​ ഗാ​ന​വി​രു​ന്ന്​ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    ജോ​യ്ഫു​ൾ സി​​ങ്ങേ​ഴ്​​സ്​ ക്രി​സ്മ​സ്​ ഗാ​ന​വി​രു​ന്ന്​ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി
    ജോ​യ്ഫു​ൾ സി​​ങ്ങേ​ഴ്​​സ്​ ജ​ബ​ൽ അ​ലി​യി​ലെ ക്രി​സ്​​ത്യ​ൻ ച​ർ​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ക്രി​സ്മ​സ്​

    സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്ന്

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: പ്ര​മു​ഖ ഗാ​യ​ക​സം​ഘ​മാ​യ ജോ​യ്ഫു​ൾ സി​ങ്ങേ​ഴ്​​സ്​ (ജെ.​എ​ഫ്.​എ​സ്) ജ​ബ​ൽ അ​ലി​യി​ലെ ക്രി​സ്​​ത്യ​ൻ ച​ർ​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ക്രി​സ്മ​സ്​ സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്ന്​ ശ്ര​ദ്ധ​നേ​ടി. 700ലേ​റെ പേ​ര്‍ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    2023 ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ ഡേ​വി​ഡ് അ​നു​ഷി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ജെ.​എ​ഫ്.​എ​സ്​ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. 2023 മേ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ സം​ഗീ​ത​പ​രി​പാ​ടി. ഡി​സം​ബ​റി​ൽ ആ​ദ്യ ക്രി​സ്​​മ​സ്​ ക​ൺ​സേ​ർ​ട്ടും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ക്രി​സ്​​മ​സ്​ ക​ൺ​സേ​ർ​ട്ടി​ൽ 12 ഗാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്​; ഒ​മ്പ​ത്​ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും ര​ണ്ട്​ മ​ല​യാ​ളം ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും.

    145ല​ധി​കം ഗാ​യ​ക​രു​ള്ള ഗാ​യ​ക​സം​ഘം സോ​ളോ, ഡ്യു​വ​റ്റ്, ഒ​ക്ട​റ്റ് എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന അ​വ​ത​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്​ ശ്ര​ദ്ധ​നേ​ടു​ന്ന​ത്. കോം​ഗാ​സ്, ഷേ​ക്ക​ർ, ബേ​സ്ഗി​റ്റാ​ർ, ലീ​ഡ്ഗി​റ്റാ​ർ, ഡ്രം​സ്, കീ​ബോ​ർ​ഡ്സ്, ക്ലാ​വെ എ​ന്നി​വ​യ​ട​ങ്ങി​യ ലൈ​വ്ബാ​ൻ​ഡി​ന്‍റെ പി​ന്ന​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ്​ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​റ്. യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ സം​ഘം ന​ട​ത്തി​യ ദേ​ശീ​യ​ഗാ​നാ​ലാ​പ​ന​വും ഏ​റെ പ്ര​ശം​സ നേ​ടി​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:gulfnewUAEgulfnewsmalayalam
